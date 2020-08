소리, 31일 13개월만에 가수로 컴백 ‘너무나 반가운 소리’

[연예팀] 소리가 13개월 만에 신곡을 발표한다.소리의 소속사 몰레는 21일 "소리가 오는 31일 신곡을 발표한다"라고 밝혔다. 지난해 7월 'I Am Not Alone' 발매 이후 약 1년 1개월 만의 컴백이다.이날 소리는 자신의 공식 인스타에 새 앨범 콘셉트 포토를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 높였다. 공개된 사진 속 소리는 모터사이클 헬멧을 한 손에 들고, 도발적인 눈빛을 뽐내고 있다. 소리만이 표현할 수 있는 카리스마와 걸크러시가 팬들의 기대감을 높이고 있다.소속사에 따르면, 소리는 올해 초 회사에도 알리지 않고 카페에서 아르바이트를 하는 등 지난해 곡 발표 이후 가수로서 활동을 거의 포기한 상황이었다. 그러나 소리는 최근 회사와 함께 자전적인 이야기를 담은 웹드라마 '반예인'에 출연하면서, 자신의 컴백을 기다리고 응원을 아끼지 않는 팬들에 감동을 받아 다시 한번 꿈에 도전할 용기를 얻게 됐다.이와 관련해 소리의 해외 팬 1,000여 명은 최근 소리의 컴백을 응원하는 서명을 소속사측에 전달했으며, 크라우드 펀딩 '킥스타터'를 통해 10개국 이상의 팬들이 소리의 컴백을 응원하는 프로젝트를 진행 중이다.소리는 "이번 컴백을 준비하면서 내 꿈이 무엇인지 생각해보게 됐다. 또 내 신곡을 기다려주는 팬들이 있다는 걸 알게 됐다. 정말 감사하다"라며 "오는 31일 발표하는 신곡은 지난해 20대 초반의 나이로 세상을 떠난 'I Am Not Alone'의 작곡자인 Folded Dragon에게 바치고 싶다. 하늘나라에서 기뻐해 줬으면 좋겠다"라고 전했다.한편, 소리는 오는 31일 새 디지털 싱글을 발매할 예정이다.(사진출처: 소리 공식인스타그램)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr