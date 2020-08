‘희망메시지도 월드와이드’ 방탄소년단, 디싱 ‘Dynamite’ 전세계 동시발매

[연예팀] 방탄소년단이 디지털 싱글 ‘다이너마이트(Dynamite)’로 전 세계를 향해 희망의 메시지를 전파한다.방탄소년단은 21일 오후 1시(이하 한국시간) ‘다이너마이트’를 전 세계에 동시 발매한다. 지난 2월 발표한 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7' 이후 6개월 만에 공개하는 신곡으로, 발매 전부터 팬들의 관심과 기대가 뜨겁게 달아올랐다.'다이너마이트'는 밝고 경쾌한 디스코 팝(Disco Pop) 장르 곡이다. 조나스 브라더스(Jonas Brothers)의 '왓 어 맨 가타 두?(What A Man Gotta Do?)', 헤일리 스타인펠드(Hailee Steinfeld)의 '아이 러브 유스(I Love You's)'를 만든 뮤지션 데이비드 스튜어트(David Stewart), 제시카 아곰바르(Jessica Agombar)가 작사·작곡에 참여했다.방탄소년단은 코로나19로 모두가 힘든 시기에 활력을 불어넣고자 하는 마음을 담아 이 곡을 완성했다. 'MAP OF THE SOUL : 7'을 통해 시련과 상처, 두려움 등 자신들의 진솔한 이야기를 노래로 표현했다면, 이번 ‘다이너마이트’에는 크게 '행복'과 '자신감'이라는 두 가지 메시지를 녹여, 트 소중함과 인생의 특별함을 얘기한다.또한, 코로나19 사태가 자신들에게 야기한 무력감과 허탈감을 이겨낼 '돌파구'로서 방탄소년단은 데뷔 이래 처음 영어로 곡을 소화하는 새로운 도전에 나선다. 디지털 싱글 발매는 당초 계획에 없었지만, 듣기만 해도 신나고 기분 좋아지는 ‘다이너마이트’를 전 세계 팬들과 함께하고 싶은 열망으로 서둘러 컴백 준비에 돌입했다.중독성 강한 청량한 멜로디가 돋보이는 곡에 걸맞게 ‘다이너마이트’의 안무 역시 세련되고 경쾌하다. 멤버마다 고유의 멋과 개성을 드러낼 수 있는 퍼포먼스로, 단순한 동작을 연결해 멤버들이 노래에 집중하면서도 각자 자신의 매력을 발산할 수 있도록 구성했다. 방탄소년단은 군무와 솔로 퍼포먼스를 통해 위트와 카리스마를 동시에 보여 준다.방탄소년단은 이날 ‘다이너마이트’ 음원과 더불어 노래의 활기찬 분위기를 고스란히 담은 뮤직비디오도 공개한다. 또한, 오는 31일 오전 9시 '2020 MTV 비디오 뮤직 어워즈(2020 MTV Video Music Awards)'에서 'Dynamite'의 첫 무대를 펼칠 예정이다.(사진제공: 빅히트 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr