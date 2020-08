장우혁, 멀티앨범으로 컴백 확정… 스케줄러 공개!

[연예팀] 장우혁이 9월7일 컴백을 확정지었다. 소속사 WH CREATIVE는 공식 SNS에 멀티앨범 ‘HE’(부제: DON'T WANNA BE ALONE)로 컴백하는 장우혁의 컴백 스케줄러를 공개했다.공개된 스케줄에 따르면 장우혁은 21일 ‘HE’ 콘셉트 포토를 시작으로 콘셉트 영상, 피지컬 앨범 이미지를 순차적으로 공개할 예정이다.이어 31일에는 타이틀곡 뮤직비디오 티저 이미지를 공개하며 9월2일과 4일에 각각 뮤직비디오 티저영상을 공개할 예정이다. 마지막으로 7일 멀티앨범 ‘HE’(부제: DON'T WANNA BE ALONE) 음원과 뮤직비디오 풀 영상을 공개한다.앞서 그는 H.O.T. 활동 당시 즐겨 썼던 벙거지 모양의 응원봉을 공개해 컴백에 대한 기대감을 불러일으킨 바 있다.그는 소속사를 통해 “9월7일은 지난 1996년 9월7일 H.O.T.로 데뷔한 지 24주년이 되는 아주 뜻깊은 날이다”라며 “이날 발매하는 새 앨범과 활동에 많은 관심과 응원 부탁드린다”라고 소감을 전했다.한편 장우혁은 9월7일 오후 6시 멀티앨범 ‘HE’(부제: DON'T WANNA BE ALONE)를 발매하며 본격 활동에 들어갈 예정이다. (사진제공: WH CREATIVE)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr