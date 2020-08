타이틀곡 '투비 오어 낫투비'

비극적 운명 속 위태로움 담은 곡

그룹 원어스 /사진=RBW 제공

그룹 원어스(ONEUS)가 새 미니앨범 '라이브드(LIVED)'를 발표한다.원어스는 19일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 네 번째 미니앨범 '라이브드'를 발표한다.타이틀곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)'는 비극적인 운명 속 양자택일의 기로에 서 있는 위태로움을 담은 곡으로, 심박을 연상케 하는 몽환적인 신스사운드와 과감하게 변주되는 훅으로 드라마틱한 긴장감을 선사한다.강렬하면서 애절함이 느껴지는 비트에 거칠지만 섬세한 감정을 표현한 보컬, 가감 없는 직설적인 래핑이 삶과 죽음의 경계에 대처하는 원어스의 모습을 담아냈다.RBW 사단의 이상호 프로듀서를 필두로 코스믹 사운드, 코스믹 걸, 서용배, 이후상, 밍키가 지원사격에 나서며 원어스만을 위한 곡을 완성했고, 멤버 레이븐과 이도도 작사진에 이름을 올리며 실력파 그룹의 명성을 이어간다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오는 데뷔 때부터 호흡을 맞춰온 K팝 뮤직비디오계의 거장 쟈니브로스 홍원기 감독이 메가폰을 잡았다. 삶을 향한 원어스의 뜨거운 생명력과 불꽃 같은 의지를 그려낼 예정으로, 탄탄한 전개에 맞춘 웅장한 스케일과 영상미로 스토리 완성도를 높였다.이외에도 새 미니앨범 '라이브드'에는 삶과 죽음의 경계와 같이 강렬과 부드러움이 공존하는 '인트로 : 라이브드(Intro : LIVED)'를 시작으로 선택에 대한 고뇌와 갈등을 표현한 '데드 오어 얼라이브(Dead Or Alive)', 레이븐과 서호의 자작곡이자 트렌디한 힙합곡 '혼란하다 혼란해 (Dizzy)', 일렉 기타 사운드를 기반으로 청량함을 담은 댄서블한 곡 '에어플레인(Airplane)', 더이상 곁에 없는 이에 대한 처절한 그리움을 노래한 '컴백홈(COME BACK HOME)' 등 다양한 장르의 총 6개 트랙이 담겼다.이처럼 '라이브드'에는 주어진 운명에 순응하지 않고, 스스로 운명을 선택해 나가는 원어스의 모습을 담았다. 특히 원어스는 그간 안정된 가창력과 에너제틱한 퍼포먼스를 앞세워 '무대천재' 수식어를 꿰찬 만큼 신곡 '투 비 오어 낫 투 비'에서는 선택에 대한 갈등과 고뇌를 담아낸 파워풀한 퍼포먼스로 한층 성장한 면모를 보여줄 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com