효린 (사진=브리지)

효린이 트렌디함을 더한 새 티저 영상을 오픈했다.소속사 브리지(bridʒ)는 지난 17일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 효린의 두 번째 미니앨범 타이틀곡 ‘SAY MY NAME(쎄마넴)’ 뮤직비디오 2차 티저 영상을 공개했다.공개된 영상 속에는 ‘SAY MY NAME’의 캐치한 멜로디와 함께 효린의 다채롭고 트렌디한 의상, 비비드한 비주얼, 힙한 안무 등이 어우러지며 보는 이들의 즐거움을 배가시켰다.특히 영상 후반부에는 래퍼 마미손이 카메오로 깜짝 등장해 눈길을 끈다. 뮤직비디오에서 마미손이 효린과 함께 어떤 케미를 보여줄지 귀추가 주목된다.앞서 1차 티저 영상이 공개된 후 국내외 팬들의 관심은 더욱 뜨거워졌다. 영상을 본 네티즌들은 효린의 독보적인 퍼포먼스에 무수한 호평 댓글을 남기며 ‘SAY MY NAME’ 본 무대 및 뮤직비디오를 향한 남다른 기대감을 드러내고 있다.효린이 직접 프로듀싱한 두 번째 미니앨범 ‘SAY MY NAME’은 오는 19일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 발매되며 오프라인 앨범은 온라인 음반사이트를 통해 예약 구매할 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com