TikTok Stage with Men and Mission (사진=킹콩 by 스타쉽)

배우 송승헌, 이동욱, 유연석, 이광수, 김범의 언택트(Untact, 비대면) 글로벌 팬미팅이 성공적으로 마무리되었다.배우 5인은 지난 14일(금) 오후 8시(KST)에 개최된 언택트 글로벌 팬미팅 ‘TikTok Stage with Men and Mission(틱톡 스테이지 위드 맨앤미션)’을 통해 팬들과의 소중한 추억을 만들었다. 이례적인 5인의 언택트 글로벌 팬미팅이 국내외 큰 이슈를 모았던 바, 실제 라이브 방송에서는 누적 시청자 수가 1,292,867명을 기록하며, 폭발적인 반응들로 180분을 가득 메웠다.팬미팅의 오프닝은 배우 5인이 슈트를 입고 등장해 완벽한 비주얼로 이목을 집중시켰다. 그들은 미국, 일본, 베트남, 태국, 대만 등 다국적 팬들을 위한 인사말과 서로의 이미지에 대해 알아보는 시간인 ‘이미지 토크’ 코너로 팬미팅의 분위기를 예열했다. 또한 화상채팅을 통해 팬들과 실시간 쌍방향 소통의 시간을 가졌다.이어 배우 5인은 각자의 코너에서 다양한 미션들에 도전, 팬들의 소원을 들어주기 위해 최선을 다했다. 이동욱은 재치 있는 입담을 자랑하며 스타트를 끊었고, 팬들의 요청인 달달한 굿나이트 멘트와 함께 깜짝 노래까지 선보이며 팬들을 환호케 했다. 이후 김범은 진심을 담아 직접 적어온 스케치북 편지 이벤트와 과거의 모습을 재연하는 코너로 감동과 추억을 동시에 불러일으키기도.또한 유연석은 자신의 출연작 tvN ‘슬기로운 의사생활’의 OST였던 ‘화려하지 않은 고백’을 불러 뛰어난 가창력으로 팬들을 설레게 했을 뿐만 아니라 이광수는 복불복 게임으로 유쾌함을, 그림 그리기 퀴즈로 순발력과 남다른 손재주를 보여주며 다재다능함을 선보였다. 마지막으로 송승헌은 한국의 대표 여름 디저트 팥빙수를 만들어 글로벌 팬들에게 소개하고, 아이돌 그룹의 춤을 따라 추는 등 이전에는 볼 수 없었던 색다른 모습으로 눈길을 끌었다.뿐만 아니라 인터미션 구간에는 배우 전소민이 스페셜 게스트이자 MC로 등장해 분위기를 한껏 고조시켰다. 그는 실시간 반응 체크와 배우 5인의 Q&A 코너, 콜라 캔 세우기 코너 등을 진행하며 스페셜 MC의 역할을 톡톡히 해내기도.이처럼 풍성한 볼거리와 팬들과의 긴밀한 소통으로 이루어진 언택트 글로벌 팬미팅 ‘TikTok Stage with Men and Mission(틱톡 스테이지 위드 맨앤미션)’은 배우 5인의 뜨거운 팬 사랑을 느낄 수 있는 시간이었다는 후문이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com