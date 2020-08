크래비티 아홉(사진=스타쉽)

그룹'크래비티'(CRAVITY)가 새 미니앨범 '더 뉴 데이 위 스텝 인투'의 콘셉트포토를 공개했다.크래비티는 지난 15일 오후 9시 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 미니앨범 '크래비티 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)'의 콘셉트 포토를 순차적으로 공개하며 새 앨범에 대한 기대감을 높였다.공개 된 사진 속 크래비티 멤버들은 거친 느낌을 주는 바위산과 대조적인 우아한 화이트 패션으로 비현실적인 비주얼을 선보이고 있다. 이들은 투명한 큐브 속에서 건드리면 부서질 듯 섬세한 외모와 우수에 찬 표정으로 여심을 사로잡고 있다.새 앨범의 타이틀 ‘Flame(플레임)’으로 거친 황야 속에서 더욱 빛나는 카리스마로 자신들의 한계마저 깨뜨릴 성장을 보여줄 '크래비티' 그들의 의지를 표현하며 새 앨범에 대한 기대를 고조시켰다.이처럼 한층 성장된 '크래비티'만의 색깔이 가득 담긴 콘셉트 포토로 신보에 대한 호기심을 더욱 끌어올린 크래비티는 오는 24일 컴백까지 다채로운 콘텐츠를 공개하며 음악 팬들의 이목을 사로잡을 전망이다.한편 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 오는 24일 두 번째 미니앨범 '크래비티 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투'를 발표하고, 타이틀곡 '플레임'으로 대세 행보를 이어간다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com