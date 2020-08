전소미(사진=더블랙레이블)

가수 전소미가 패션 아이콘다운 면모를 뽐내고 있다.전소미는 지난 14일, 자신의 공식 SNS를 통해 두 번째 싱글 ‘What You Waiting For’의 음악방송 첫 주 룩북을 공개해 화제에 올랐다.공개된 영상 속 전소미는 레드 원피스와 블랙 부츠, 화려한 새틴 미니 드레스, 블랙 스완을 연상시키는 파워풀한 룩 등 다채로운 무대 의상에 대한 설명에 직접 나섰다.특히 전소미는 입는 의상마다 완벽한 콘셉트 소화력을 자랑하며 뛰어난 비주얼을 뽐내 대중들의 뜨거운 반응이 펼쳐졌다는 후문.뿐만 아니라 ‘What You Waiting For’의 작사, 작곡에 이어 의상 선택에도 직접 참여한 전소미는 자신만의 개성 넘치는 의상과 센스 있는 스타일링으로 보는이들의 눈길 또한 사로잡았다.남다른 패션센스와 함께 독특하고 섬세한 기획력으로 완성도 높은 음악을 선보이고 있는 전소미. 전 세계 K-POP 팬들의 주목과 호평을 받는 그녀가 써 내려갈 글로벌한 기록에 음악팬들의 기대가 모이고 있다.한편, 전소미는 두 번째 싱글 'What You Waiting For'로 데뷔 후 첫 음악방송 1위 트로피를 거머쥐며 명실상부 '2020년 대세 아티스트'로 떠올랐다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com