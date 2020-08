‘또 다시 역대급’ 드림캐쳐, 컴백타이틀 ‘보카’ 댄스 프리뷰 공개

[연예팀] 드림캐쳐가 댄스 프리뷰 영상을 공개했다.드림캐쳐컴퍼니는 지난 13일 공식 SNS 계정에 다섯 번째 미니앨범 'Dystopia : Lose Myself'의 타이틀곡 ‘보카(BOCA)’ 댄스 프리뷰 영상을 공개했다.약 17초 분량의 영상 속엔 'BOCA'의 퍼포먼스를 펼치고 있는 드림캐쳐 멤버들이 등장한다. 흑백의 특별한 영상미에 드림캐쳐가 탄생시킨 화려한 시간차 댄스, 그리고 입을 형상화 한 포인트 댄스들이 등장하며 벌써부터 팬들의 뜨거운 반응을 이끌고 있다.댄스 프리뷰 속 '보카' 음악에도 남다른 관심이 모이고 있는 상황. 드림캐쳐 특유의 휘몰아치는 메탈 록 사운드는 '보카'의 퍼포먼스와 어우러지면서, 17초라는 짧은 분량에도 불구하고 팬들에게 남다른 희열을 안겼다.드림캐쳐의 신곡 '보카'는 무책임한 말들이 난무하는 시대에 대한 이야기를 담아낸 곡. 앞서 공개된 리릭 스포일러와 하이라이트 메들리에 따르면 드림캐쳐 록 기타 사운드와 함께 귓가를 강렬하게 맴도는 뭄바톤 리듬이 어우러져 특별한 매력이 탄생했다.드림캐쳐의 새로운 미니앨범 'Dystopia : Lose Myself'에는 타이틀곡 '보카' 외에도 'Intro'를 시작으로 다채로운 색깔을 품은 여섯 트랙이 풍성하게 담길 것으로 알려져 기대를 더한다.드림캐쳐는 오는 17일 다섯 번째 'Dystopia : Lose Myself' 발매하고 컴백 활동에 돌입한다. 앞선 'Dystopia : The Tree of Language'로 독특한 판타지 스토리를 새로이 시작한 만큼, 신보에도 남다른 궁금증이 모이고 있다.(사진제공: 드림캐처컴퍼니)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr