몬스타엑스 출신 원호, 오늘(14일) 신곡 발표

솔로 데뷔 앨범 선공개곡 'Losing You'

원호 'Losing You' 오늘(14일) 발매 /사진=하이라인엔터테인먼트 제공

가수 원호가 솔로 데뷔 앨범 선공개 곡 '루징 유(Losing You)'를 발매한다.소속사 하이라인엔터테인먼트는 14일 "원호가 오늘 오후 1시(한국 시간) 솔로 데뷔 앨범 '러브 시노님 #1 : 라이트 포 미(Love Synonym #1 : Right for Me)'의 선공개 곡 'Losing You'를 발표한다"고 밝혔다.글로벌 버전으로 선공개되는 'Losing You'는 감미로운 피아노 선율과 원호의 담백한 보컬이 어우러진 팝 R&B 곡으로, 사랑 노래이자 팬들에게 전하는 편지이자, 나와 함께하는 전 세계 모든 팬들에 대한 사랑과 감사를 나타내는 원호의 진심을 느낄 수 있다.뿐만 아니라 원호는 최근 미국 음악 비즈니스 매니지먼트사 매버릭(MAVERICK)과 계약을 체결하고 글로벌한 활동을 예고한 바. 그에 걸맞게 이번 앨범은 한국과 미국에 동시 발매, 원호의 진심이 담긴 메시지로 전 세계 팬들의 귓가를 매료시킬 전망이다.원호는 선공개 곡 'Losing You'를 발매하며 곧 다가올 컴백의 분위기를 본격적으로 예열, 솔로 데뷔에 대한 팬들의 기대감을 더욱 높일 예정이다.'Losing You' 공개에 이어 오는 9월 4일에는 정식 솔로 데뷔 앨범 '러브 시노님 #1 : 라이트 포 미'를 발매한다.