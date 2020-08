[연예팀] 브레이브걸스가 신곡 ‘운전만해 (We Ride)’의 컴백 무대를 갖는다.브레이브걸스는 금일(13일) 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 신곡 ‘운전만해 (We Ride)'의 무대를 최초 공개한다.엠카운트다운을 통해 선공개하는 신곡 '운전만해 (We Ride)'는 80년대 레트로 감성 가득한 시티팝으로, 신나는 멜로디와는 달리 권태기를 마주한 오래된 연인 사이의 어색함, 계속되는 침묵을 “넌 운전만해”라는 가사로 표현한 점이 아주 인상적인 곡이다.3년 만에 가요계로 돌아온 브레이브걸스는 이날 시티팝 여신으로 변신, 한여름 신나는 레트로 파티를 선사할 전망이다.한편, 엠카운트다운에서 선공개한 브레이브걸스의 ‘운전만해 (We Ride)’는 오는 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.(사진제공: 브레이브 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr