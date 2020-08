전소민 (사진=킹콩 by 스타쉽)

배우 전소민이 언택트(Untact, 비대면) 글로벌 팬미팅 ‘TikTok Stage with Men and Mission’에 스페셜 게스트로 출연한다.13일 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 “배우 전소민이 송승헌, 이동욱, 유연석, 이광수, 김범의 언택트 글로벌 팬미팅 ‘TikTok Stage with Men and Mission(틱톡 스테이지 위드 맨앤미션)’에 스페셜 게스트로 출연해 재미를 더할 예정이다. 많은 관심과 기대 부탁드린다”라고 전했다.킹콩 by 스타쉽 배우 5인의 언택트 글로벌 팬미팅 ‘TikTok Stage with Men and Mission(틱톡 스테이지 위드 맨앤미션)’은 주어진 미션에 도전, 성공 시 팬의 위시리스트를 이루어주는 쌍방향 소통 코너로 구성되어 있으며 배우 5인의 이색 케미부터 깜짝 무대까지 알찬 내용들로 가득 채워질 예정이다.그 가운데 전소민은 송승헌, 이동욱, 유연석, 이광수, 김범과 특별한 도전을 함께 하게 되며 특유의 밝은 에너지로 무대에 활기를 불어넣을 예정. 특히 전소민은 킹콩 by 스타쉽으로 이적한 후 소속사 식구들과의 첫 호흡으로 더욱 기대를 모으고 있을 뿐만 아니라 팬미팅 초대에 흔쾌히 응해 남다른 의리를 자랑했다는 후문이다.전소민은 밝고 러블리한 모습으로 대중들의 많은 사랑을 받고 있다. 그는 드라마와 영화에서는 똑 부러지고 당찬 캐릭터부터 순수하고 엉뚱한 캐릭터까지 다양한 매력을 선보이며, 안정적인 연기력을 인정받았다. 또한 예능에서는 털털하고 친근한 모습으로 국내외 많은 사랑을 받고 있다. 이에 앞으로 전소민이 보여줄 또 다른 모습들에 귀추가 주목된다.한편 전소민은 SBS ‘런닝맨’에 출연 중이며, tvN 새 버라이어티 예능 프로그램 ‘식스센스’의 첫 방송을 앞두고 있다. 전소민이 스페셜 게스트로 출연하는 언택트 글로벌 팬미팅 ‘TikTok Stage with Men and Mission(틱톡 스테이지 위드 맨앤미션)’은 8월 14일(금) 오후 8시(KST)에 진행될 예정이며, 한국어 라이브는 틱톡 앱내 @TikTok_KR 계정을 통해, 영어 라이브는 @TikTok_Stage 계정을 통해 시청할 수 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com