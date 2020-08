재즈 밴드 고희안 트리오가 다섯 번째 정규앨범 발매를 기념해 콘서트를 연다.홍보사 PRM은 고희안 트리오가 오는 14일 세종문화회관 체임버홀에서 콘서트를 개최한다고 10일 밝혔다.지난달 발표한 '라이브 앳 재즈 퍼스트'(Live at Jazz First) 수록곡을 이번 공연에서 선보인다.이 앨범은 고희안 트리오가 일본 투어 중 재즈클럽 '재즈 퍼스트'에서 라이브 실황을 녹음한 음반이다.한국 재즈트리오 최초의 일본 재즈클럽 라이브 실황 앨범으로, 수록된 열 곡 모두 고희안의 자작곡이다.뉴올리언스 스타일의 재즈곡 '나이지리아', 살사 풍의 '하바나'(Habana) 등 다양한 색채의 음악이 신보에 담겼다.고희안 트리오는 고희안(피아노), 한웅원(드럼), 정용도(베이스)로 구성됐다.2009년 결성돼 2012년 첫 앨범 '스탠다즈'(Standards)를 냈다.'스탠다즈 2', '어 랜드 오브 블루 스카이'(A land of blue sky) 등 연주 실황을 담은 라이브 앨범을 발표했다./연합뉴스