틱톡 스테이지 위드 맨앤미션 (사진=킹콩 by 스타쉽)

배우 송승헌, 이동욱, 유연석, 이광수, 김범의 언택트(Untact, 비대면) 글로벌 팬미팅 개별 포스터가 공개되어 화제를 모으고 있다.10일, 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 오는 14일(금) 오후 8시(KST)에 개최되는배우 5인의 언택트 글로벌 팬미팅 ‘TikTok Stage with Men and Mission(틱톡 스테이지 위드 맨앤미션)’ 개별 포스터 및 단체 포스터 1종을 추가로 공개했다.공개된 포스터 속 5인 배우들은 비주얼 끝판왕의 면모를 제대로 보여주고 있다. 먼저 송승헌은 자신감 넘치는 포즈와 표정으로 특유의 여유롭고 위트 있는 분위기를 선보이고 있고, 이동욱은 카메라를 꿰뚫는 듯한 치명적인 눈빛으로 이목을 집중시킨다.이어지는 포스터 속 유연석은 마치 남성복 브랜드 모델 같은 자연스러운 포즈들로 훈훈한 매력을 발산하고 있다. 또한 이광수는 은은한 미소부터 활짝 웃는 모습까지 개구쟁이 같은 친근함을, 김범은 촬영 소품들을 200% 활용해 완벽한 콘셉트 소화력을 선보이고 있다.이처럼 다채로운 매력으로 국내외 많은 사랑을 받고 있는 배우 5인의 언택트 글로벌 팬미팅 ‘TikTok Stage with Men and Mission(틱톡 스테이지 위드 맨앤미션)’은 주어진 미션에 도전, 성공 시 팬의 위시리스트를 이루어주는 쌍방향 소통 방식으로 진행되며 배우 5인의 특별한 케미와 깜짝 무대 등 이전에는 보지 못했던 신선한 코너들로 가득 채워질 예정이다.뿐만 아니라 송승헌, 이동욱, 유연석, 이광수, 김범은 이번 팬미팅을 통해 팬들을 향한 고마움을 전하는 것은 물론, 전세계적으로 힘든 시기에 조금이나마 힘이 되어주고 싶다는 마음으로 적극적인 의견을 내고 있다는 후문.한편 송승헌, 이동욱, 유연석, 이광수, 김범의 언택트 글로벌 팬미팅 ‘TikTok Stage with Men and Mission(틱톡 스테이지 위드 맨앤미션)’은 8월 14일(금) 오후 8시(KST)에 진행될 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com