NCT LIFE : DREAM in Wonderland (사진=SM C&C STUDIO, Seezn)

글로벌 아이돌 NCT DREAM의 단독 리얼리티 'NCT LIFE : DREAM in Wonderland'에서 멤버 런쥔, 제노, 재민, 천러, 지성이 뽀빠이부터 어린왕자까지 동화 속 왕자로 변신해 ‘동.찢.남(동화 찢고 나온 남자)’ 비주얼을 뽐낸 모습이 공개된다.매주 월-화 오후 6시 공개되는 ‘NCT LIFE : DREAM in Wonderland’ (제작투자 KT , 제작 SM C&C STUDIO, 연출 조현정)는 예측 불가한 미션들을 거쳐 시크릿 카드를 획득해 꿈과 환상의 ‘드림 랜드’로 떠나는 NCT DREAM(런쥔, 제노, 재민, 천러, 지성)의 유쾌 발랄 릴레이 미션 여행기를 담았다. 포천으로 떠난 NCT DREAM 멤버들은 먹고 즐기고 힐링하는 드림표 리얼리티를 선사한다.지난주 방송된 ‘NCT LIFE : DREAM in Wonderland’에서 드림 멤버들은 ‘틀린 교실 찾기’부터‘ 노래방게임’ 등 기억력과 스피드를 시험하는 게임들을 펼치며 큰 웃음을 안겼다.이번 주 최종회 방송에서는 NCT DREAM 멤버들의 5인 5색 가면무도회가 펼쳐진다. 귀여운 눈치 싸움 끝에 각자 의상을 선택한 드림 멤버들은 뽀빠이, 어린왕자, 피터팬 등 동화 속에서 뛰쳐나온 듯한 비주얼의 ‘동.찢.남’으로 변신했다. 이어 무대 매너 폭발하는 드림표 런웨이를 선보였다. 과연 동화 속 캐릭터로 변신한 드림 멤버들의 모습이 어땠을 지 기대감이 모인다.이어 드림 멤버들의 무도회 뒤풀이 타임이 이어진다. 동화 속 주인공이 된 드림이들은 의문의 물건 앞에서 깜짝 애정도 테스트도 펼친다. 한 멤버가 “드림 멤버들 중에 이 형이 제일 좋다?”라며 돌발 질문을 던졌다. 현장을 떠들썩하게 만든 ‘질문의 결과’는 어떨지 궁금증을 끌어올린다.이어 대망의 ‘제작진 소원권’ 확인 모습도 공개된다. 베일에 싸여 있던 소원이 밝혀지자 멤버들은 당황을 금치 못했다. 소원권 타임 중 멤버들이 난항에 빠지자, ‘애교 일타 강사’로 나선 멤버가 등장하는가 하면 티저 속 ‘파워 댄스 제노’의 숨겨진 전말도 본 방송을 통해 확인할 수 있다.마지막으로 드림 멤버들은 이번 NCT LIFE의 후일담을 나누며 만찬의 시간을 보낸다. 멤버들은 저마다 이번 여행기에 대한 진실된 소감을 이어 갔다. 지난 ‘노래 외워 부르기’ 미션 MVP로 ‘백지 쿠폰’을 획득한 제노가 드디어 소원을 작성한다. 모두에게 비밀로 하며 작성한 제노의 소원이 공개되자, 멤버들은 “정말 좋지!”라며 좋아했다는 후문이다. 과연 제노의 ‘백지 쿠폰’ 속 소원은 무엇일 지 방송을 통해 확인할 수 있다.이외에도 드림이들의 만족도 1000% 힐링 마사지 타임 또한 준비된‘NCT LIFE : DREAM in Wonderland’는 8월 10일부터 월,화 오후 6시 KT Seezn(시즌)을 통해 공개되며, 통신사 상관없이 누구나 무료로 감상할 수 있다. 또한, 태국 ‘true ID’에서 동시 방영된다.‘NCT LIFE : DREAM in Wonderland’ 대단원의 막을 내리며 아쉬움을 달래 줄 특별한 선물도 마련된다. 오는 21일 오전 11시에는 본방송에서 볼 수 없었던 멤버들의 좌충우돌 비하인드 영상이 공개되며, 오후 6시에는 NCT DREAM 멤버들과 함께하는 라이브 방송도 진행된다. 팬들과 소통을 통해 촬영 현장의 흥미진진한 비하인드 스토리라 대 방출될 것으로 기대를 모은다.한편 SM C&C STUDIO는 Seezn(시즌)을 비롯해 유튜브, 네이버, V LIVE(V앱), 네이버 TV, wavve(웨이브)에 이르기까지 다양한 OTT 경험을 주무기로 세계 무대에서 활동하고 있다. 또한 다양한 공식 채널에서 오리지널 콘텐츠를 통해 구독자, 시청자와 꾸준히 소통을 이어가고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com