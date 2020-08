하이드아웃2(사진=스타쉽)

슈퍼루키 CRAVITY(크래비티)가 프롤로그 필름 본편을 전격 공개했다.지난 8일 오후9시 크래비티측은 공식 유튜브와 V 라이브 채널을 통해 두 번째 미니앨범‘크래비티 시즌2. [하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON2. [HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO])’의 에필로그 필름을 전격 게재했다.공개 된 프롤로그 필름은 멤버 우빈의 내레이션으로 시작되면서 크래비티만의 서사를 깊이 있게 드러냈다. 우빈의 “모든 것이 흐릿했지만, 선명했던 것 같은 기억. 그리고 그 안에서 느낀 운명은 행복. 꿈이 진해질수록 난 너희들을 찾고 싶다”라는 내레이션과 함께, 멤버들이 함께 사진을 찍고 인형 뽑기를 하는 등 즐거운 시간을 보내는 모습이 꿈처럼 담겨 신비로움을 더한다.이어진 장면에서는 멤버들의 연결고리를 보여주는 장면이 드러나 이목을 사로잡는다. 태영은 앨런, 원진, 정모, 세림과 마주치는데, 태영의 얼굴에 빛이 일렁이자 태영을 제외한 모두의 시간이 멈추고 만다. 그러나 형준이 태영의 이름을 부르는 순간 다시 시간이 흐르기 시작해 이들의 특별한 인연을 예감케 한다.이번 영상은 크래비티가 지난 7월 공개한 데뷔 앨범 ‘크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아](CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE])’의 프롤로그∙에필로그 필름과 이어져 팬들의 호기심을 더욱 높이고 있다. 앞서 프롤로그 필름에서는 유성우를 통해 크래비티 멤버들의 연결고리가 나타났고, 에필로그 필름에서는 아홉 멤버들이 함께 즐거운 시간을 보내는 꿈을 꾼 앨런과 함께 길을 거니는 형준, 태영의 모습이 등장한 바 있다. 이번 앨범을 통해서 크래비티가 어떤 이야기를 더 풀어갈지 궁금증을 자극하고 있다.한편 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 오는 24일 두 번째 미니앨범 ‘하이드아웃 : 리멤버 후 위 아’를 발표하고 본격적인 컴백 활동에 돌입 할 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com