사이코지만 괜찮아 (사진=모스트콘텐츠)

마지막 16회만을 남겨두고 있는 화제의 드라마 ‘사이코지만 괜찮아’의 OST 전체 음원이 공개된다.이번 ‘사이코지만 괜찮아’ OST 앨범에는 드라마 특유의 동화적이면서도 신비로운 분위기가 그대로 담긴 자넷서(Janet Suhh)의 ‘Sketch Book’을 시작으로 시청자들에게 많은 사랑을 받았던 트랙들과 극의 분위기와 몰입도를 극대화시킨 BGM 트랙까지 총 36곡이 담겼다.조금은 차갑고 한편 이상하지만 어쩐지 지켜내고만 싶은 사랑 이야기를 담은 헤이즈(Heize)의 ‘You’re Cold(더 많이 사랑한 쪽이 아프대)’, 마치 공기처럼 형태가 없는, 그러나 살아 숨 쉬는 한순간도 곁을 벗어난 적이 없던 강태(김수현 분)와 문영(서예지 분)의 사랑을 닮은 곡, 나비포옹법이 자연스레 연상되는 샘김(Sam Kim)의 ‘숨(Breath)’이 수록돼 있다.또한 아픈 상처로 외롭게 마음의 문을 닫고 살아가는 문영에게 건네는 강태의 메시지를 노래한 박원의 ‘My Tale’, 저주받은 성 앞에서 재회한 서로가 서로에게 마음의 문을 여는 장면에 삽입되어 큰 사랑을 받은 이수현의 ‘아직 너의 시간에 살아’, 기도(곽동연 분)의 무대 난입신 이후 강태, 상태(오정세 분)의 상처와 형제애가 드러나는 장면에 삽입되어 큰 울림을 선사한 김필의 ‘나도 모르는 노래(Hallelujah)’가 실렸다.여기에 첫 키스신과 함께 설레임을 안겨준 곡으로 로맨스의 사랑스러움을 배가시킨 치즈(CHEEZE)의 ‘너라서 고마워’, 강태와 문영, 그리고 상태 세 사람이 비로소 서로의 가족으로 마지막 퍼즐 조각이 되어주었던 순간에 깔린 용주(YONGZOO)의 ‘퍼즐(Puzzle)’까지 포함된다.정식 발매 문의가 빗발쳐 추가 공개된 팝 트랙 ‘사이코지만 괜찮아 OST Special Vol.1, 2’ 속 문영의 캐릭터를 완벽하게 대변하는 묘한 매력의 일레인이 부른 ‘Wake Up’, 가은의 ‘Got You’와 순수한 동심으로 돌아간 듯한 기분을 선사하는 상태의 테마인 김기원의 ‘Your Day(feat. 김봄)’도 수록된다.이어 남혜승 음악감독이 극찬한 무서운 신예 자넷서(Janet Suhh)가 가창한 ‘In Silence’, 문영의 엉뚱한 매력을 담은 ‘I’m Your Psycho’, 마음의 안식처를 찾은 듯한 편안함을 선사하는 ‘Lighting Up Your World’까지 포함돼 드라마의 짙은 여운을 이어갈 전망이다.‘사이코지만 괜찮아’ OST는 국내를 넘어 해외까지 센세이셔널한 인기를 얻고 있는 남혜승 음악감독의 진두지휘 아래 탄생된 것으로, 이번 작품 또한 세련된 감각이 여실히 드러나는 명품 사운드트랙을 탄생시켰다.이번 ‘사이코지만 괜찮아’ OST는 다수가 가리키는 것이 정상인지 비정상인지 구분하기조차 어려워진 시대에 감기처럼 마음의 아픔을 호소하고 있는 어딘가에 있을 특별한 ‘사이코’들에게 전하는 따뜻한 위로가 되어줄 것이다.‘사이코지만 괜찮아’는 버거운 삶의 무게로 사랑을 거부하는 정신 병동 보호사 강태와 태생적 결함으로 사랑을 모르는 동화 작가 문영이 서로의 상처를 보듬고 치유해가는 한 편의 판타지 동화 같은 로맨틱 코미디 드라마로, 배우들의 뛰어난 연기력과 탄탄한 스토리, 신선한 연출과 감각적인 OST로 매회 뜨거운 호응을 얻고 있으며 오늘 9일 종영을 앞두고 있다.또한 ‘사이코지만 괜찮아’ OST 음반은 예약판매 중에 있으며 문영, 강태 인형이 담긴 입체카드, ‘나비’ 북마크, 포토카드(6종 중 랜덤2종)와 포토북(80P), 드라마 포스터(예판 한정)등 알차게 구성되어있다.한편 ‘사이코지만 괜찮아’의 OST 전체 음원은 오늘 9일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com