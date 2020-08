입덕도우미｜에이프릴, 요정의 변신은 대환영…'이번 서머퀸은 우리 차지'

그룹 에이프릴이 상큼한 모습으로 돌아왔습니다. 에이프릴은 지난 4일 방송된 SBSMTV '더쇼'에 이어 5일 MBC M '쇼챔피언'을 통해 그녀들만의 상큼 발랄한 매력을 뽐냈는데요. 'Now and Never' 무대를 통해 시원한 바닷가에 놀러 가고 싶어 지게 만들었습니다. 여름 요정이라는 수식어가 딱 맞은 정도였습니다. 가만히 보고 있으면 입가에 미소가 지어지는 사랑스러운 소녀들이 펼치는 시원한 무대로 함께 떠나보시죠.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com