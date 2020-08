존박, ‘Sipping My Life’ 아카펠라 라이브 영상 공개

[연예팀] 존박이 공개한 아카펠라 라이브 영상이 화제를 모으고 있다.존박이 지난 6일 글로벌 K팝 미디어 1theK(원더케이)와 함께하는 유튜브 채널 '존박의 트루존쇼'서 ‘Sipping My Life’를 라이브로 부르는 영상을 공개했다. 이번 영상에서 존박은 ‘Sipping My Life’를 아카펠라 버전으로 편곡해 리스너들의 시선을 집중시켰다.공개된 영상 속 존박은 반주 없이 혼자 완벽한 화음을 쌓아 감미로운 목소리를 뽐냈다. 또한, 집에서 녹음하는 느낌의 이번 영상은 편안한 분위기로 귀를 사로잡는다.존박의 ‘Sipping My Life’는 지난 2013년 첫 번째 정규 앨범에 보너스 트랙으로 수록된 곡이다. 존박의 매력적인 중저음과 안정적인 가창력으로 듣는 이들에게 잔잔한 힐링을 선사한다.아카펠라 버전의 ‘Sipping My Life’는 리드미컬한 원곡의 분위기에서 존박의 목소리가 한층 더 강조됐다. 이 곡은 그동안 존박의 라이브를 기다려 온 팬들의 요청이 많았던 만큼, 해당 영상이 공개되자마자 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.앞서 존박은 유튜브 채널 '존박의 트루존쇼'를 통해 ‘Falling’, ‘빗속에서’ 라이브 영상을 공개하며 팬들과 소통한 바 있다. 존박은 영상을 통해 음악에 심취한 뮤지션의 모습으로 팬심을 자극했다.한편, 유튜브 채널 '존박의 트루존쇼'는 새로운 컨텐츠 준비로 인하여 9월 중순까지는 격주 편성으로 에피소드를 공개할 예정이다.(사진제공: 뮤직팜)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr