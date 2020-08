엠카운트다운 전소미 (사진=방송캡처)

전소미가 첫 음악방송 1위의 감격을 맞이하며 ‘대세 솔로 아티스트’의 저력을 과시했다.지난 6일 방송된 Mnet ‘엠카운트다운’에서는 에이티즈와 전소미가 1위 자리를 두고 경쟁을 펼쳤다. 그 결과 전소미의 ‘What You Waiting For’가 에이티즈의 ‘INCEPTION’을 제치고 8월 첫째 주 1위 트로피를 거머쥐었다.전소미의 음악방송 1위 기록은 2019년 데뷔 이후 1년 2개월 만에 맞이하는 경사라 그 의미가 더 크다.신곡 ‘What You Waiting For’는 해외 9개 지역 아이튠즈 K-POP 차트 TOP5 기록과 뮤직비디오 조회 수 1600만 뷰 돌파 등에 이어 음악방송 1위 기록까지 달성하면서 명실공히 ‘대세 아티스트’임을 입증했다.같은 날 전소미는 자신의 인스타그램 라이브를 통해 1위 소감을 밝혔다. 그는 “1등 주셔서 감사하고 사랑한다. 투표 감사해요"라며 감사 인사를 전했다. 이어 “‘인기가요'도 많이 기대해달라. 행복하고 예쁘고 겸손하게 잘 하고 오겠다.”라고 말했다.한편 전소미는 신곡 ‘What You Waiting For’로 계속해서 활동을 이어나갈 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com