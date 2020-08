방탄소년단, 오는 21일 새 디지털 싱글 발표

신곡명은 '다이너마이트(Dynamite)'

방탄소년단 "굉장히 신나는 영어곡"

그룹 방탄소년단, 21일 신곡 '다이너마이트'로 컴백 /사진=빅히트엔터테인먼트 제공

그룹 방탄소년단이 오는 21일 발표하는 새 디지털 싱글의 제목을 공개했다.방탄소년단은 3일 공식 SNS에 '다이너마이트(Dynamite)'라고 적힌 새로운 로고를 올렸다.'Dynamite'는 오는 21일 전 세계에 동시 발매되는 방탄소년단의 신곡 제목으로, 방탄소년단은 SNS 프로필 배경도 화려한 색감이 돋보이는 'Dynamite' 로고로 교체했다.앞서 방탄소년단은 네이버 V LIVE 공식 채널을 통해 "아미(ARMY) 여러분들을 위해 8월 21일 싱글 음원을 공개한다"며 "굉장히 신나고, 이전에 발표했던 'MIC Drop'이나 피처링에 참여했던 '웨이스트 잇 온 미(Waste It On Me)'와 같은 영어 곡"이라고 밝혔다.그러면서 "코로나19가 계속되면서 전 세계적으로 굉장히 힘든 시기인데, 팬분들께 활력을 드리고 싶었다. 예상하지 못했던 상황에 저희에게도 새로운 돌파구가 필요했고, 신선한 시도이자 도전이 될 것 같다. 하루빨리 여러분과 함께 이 노래를 즐기고 싶은 마음이 크다"고 말했다.한편, 방탄소년단은 지난 2월 발표한 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)'으로 대한민국 공인 음악차트 가온차트의 '2020 상반기 앨범 차트' 1위에 올랐으며, 426만 장의 판매량으로 쿼드러플 밀리언(Quadruple Million) 인증도 얻었다.뿐만 아니라 코로나19로 투어 일정에 전면 차질이 생긴 이들은 지난 6월 14일 실시간 온라인 공연 '방방콘 The Live'을 개최, 최고 동시 접속자 수 75만 6600여 명을 기록했다. 이로 인해 '최다 시청자가 본 라이브 스트리밍 음악 콘서트'라는 기네스 세계 신기록을 달성하기도 했다.방탄소년단이 언급한대로, 신곡이 코로나19로 투어길이 막혔던 이들에게 새로운 돌파구가 될 수 있을 것인지 귀추가 주목된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com