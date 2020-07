‘Our Beloved BoA’ 백현, ‘공중정원’ 오늘(31일) 오후 6시 공개...라이브 비디오 동시 오픈

[연예팀] 엑소 백현이 부른 ‘공중정원 (Garden In The Air)’이 공개된다.SM ‘STATION’(스테이션)의 보아 20주년 기념 프로젝트 ‘아워비러브드 보아(Our Beloved BoA)’ 첫 번째 곡인 백현의 ‘공중정원 (Garden In The Air)’은 금일(31일) 오후 6시 각종 음악 사이트를 공개된다.‘공중정원 (Garden In The Air)’은 보아 정규 5집에 수록되어 많은 사랑을 받은 곡으로, 이번 ‘STATION’에서는 신예 프로듀서 박문치와 이아일이 편곡을 맡아 피아노 중심의 미니멀하고 세련된 R&B곡으로 재탄생했으며, 백현의 감미로운 보컬이 어우러져 원곡과는 또다른 매력을 전할 예정이다.더불어 음원과 함께 라이브 비디오도 공개, 밴드 세션의 연주에 맞춰 ‘공중정원 (Garden In The Air)’을 부르는 백현의 모습을 만날 수 있어 음악 팬들을 매료시킬 전망이다.한편, SM ‘STATION’은 보아의 데뷔 20주년 기념 프로젝트 ‘아워비러브드 보아(Our Beloved BoA)’로 보아의 히트곡들을 초특급 아티스트들과 새롭게 선보이고 있다. (사진제공:SM엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr