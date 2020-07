블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

그룹 블랙핑크가 4주 연속 아차랭킹 1위에 올랐다.31일 발표된 아이돌차트 7월 3주차 아차랭킹에서 블랙핑크는 음원점수 390점 유튜브점수 4449점, 소셜지수 1149점 등 총점 6105점으로 1위에 올랐다.‘How You Like That’으로 국내외 차트와 유튜브를 휩쓴 블랙핑크는 오는 10월 2일 첫 정규 앨범 발매를 확정했다.2위는 총점 5661점을 기록한 싹쓰리가 차지했다. 유재석과 이효리, 비가 '부캐' 유두래곤, 린다G, 비룡을 앞세워 결성한 '싹쓰리'는 다양한 화제를 낳으며 각종 음원차트 및 음악방송 1위를 싹슬이 하고 있다.뒤를 이어 아이유(총점 4875점), 화사(총점 3499점), 지코(총점 2952점), 방탄소년단(총점 2894점), 오마이걸(총점 2886점), 청하(총점 2376점), 아이즈원(총점 2364점), 레드벨벳-아이린&슬기(총점 2159점) 등이 톱10에 올랐다.또 7월 3주차 아차랭킹에서는 신곡 'What You Waiting For'를 발표한 전소미가 13위로 새롭게 진입해 눈길을 끌었다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com