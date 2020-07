싹쓰리 가온차트 4관왕, 여름 음원차트 싹쓸이 점령

싹쓰리, 30주차 가온차트 4관왕 차지

올여름 음원차트 싹쓸이 점령

혼성그룹 싹쓰리(유두래곤, 린다G, 비룡)가 30주차 가온차트에서 4관왕에 올랐다.30일 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 "30주차(7월 19일~25일) 가온 디지털차트, 다운로드차트, 스트리밍차트, BGM차트에서 싹쓰리의 '다시 여기 바닷가'가 1위를 차지해 4관왕의 영예를 안았다"고 발표했다. MBC '놀면 뭐하니?'에서 결성된 혼성그룹 싹쓰리가 올여름 음원차트를 점령하고 있는 것.블랙핑크는 'SPECIAL EDITION [How You Like That]'으로 앨범 차트 1위에 올랐다. 아티스트의 글로벌 인기의 지표이기도 한 소셜차트2.0에서도 9주 연속 1위를 이어가고 있다.30주차 디지털차트에 랭크된 신곡은 20위 이하이 '홀로', 45위 산들 '취기를 빌려 (취향저격 그녀 X 산들)', 73위 싹쓰리 (유두래곤, 린다G, 비룡) '그 여름을 틀어줘', 76위 전소미 'What You Waiting For', 80위 김필 '나도 모르는 노래 (Hallelujah) - 사이코지만 괜찮아 OST Part.5' 등이다.한편, 싹쓰리의 '그 여름을 틀어줘' 무대는 30일 저녁 6시에 방송되는 엠넷 생방송 '엠카운트다운'에서 볼 수 있다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com