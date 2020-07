이효리, 린다G 셀프 응원 및 홍보

"Keep Going Linda"

이효리 린다G / 사진 = 이효리 SNS

가수 이효리가 자신의 '부캐(부캐릭터)' 린다G를 응원하고 나섰다.이효리는 29일 오후 자신의 SNS에 "keep going"이라는 문구와 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 흑백 자켓 사진에는 양갈래 머리를 한 이효리가 특유의 분위기를 자아내며 정면을 응시하고 있다. 또한 감각적인 아트 디자인과 함께 'Keep Going Linda(계속 해 린다)'라는 문구가 새겨져 있다.이효리는 최근 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'를 통해 유재석(유드래곤), 비(비룡)와 함께 그룹 싹쓰리(SSAK3)를 결성, 지난 25일 '다시 여기 바닷가'를 발매하며 가요계에 정식 데뷔했다.싹쓰리에서 이효리는 부캐릭터 '린다G'로 활동 중이며, 오는 8월 1일에는 코드쿤스트, 윤미래와 협업한 린다G의 솔로곡을 발매할 예정이다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com