블랙핑크 제니가 한국 여성 솔로 아티스트로서 또 한 번 유튜브 최초·최고 기록을 달성하며 독보적 입지를 굳혔다.28일 YG엔터테인먼트에 따르면 제니의 솔로곡 'SOLO' 뮤직비디오는 이날 오전 4시 20분께 유튜브 조회수 5억 회를 돌파했다.그룹이 아닌 솔로 아티스트의 뮤직비디오가 억대 뷰를 기록한 것 자체가 드문 일이지만 제니의 'SOLO'는 그 이상을 넘어 글로벌 팬들의 꾸준한 사랑을 확인한 셈이어서 그 의미가 더욱 남다르다.블랙핑크의 솔로 프로젝트 첫 번째 주자로 나선 제니는 지난 2018년 11월 'SOLO' 발매 당시 국내 주요 음원 차트 실시간·일간·주간 차트 1위를 휩쓸었다.글로벌 파급력 또한 막강했다. 'SOLO'는 40개 국가 아이튠즈 정상을 차지한 가운데 한국 여자 솔로 아티스트 최초로 아이튠즈 월드와이드 송차트 1위, 미국 아이튠즈 톱10에 진입했다.이러한 기세 속 'SOLO' 뮤직비디오는 공개 23일 만에 1억뷰를 넘겨 한국 여자 솔로 가수 최단 기록을 세웠다. 이후 90일만에 2억뷰, 182일 만에 3억뷰, 13개월만에 4억뷰를 연이어 넘어서며 꾸준히 자체 기록을 경신했다.한편 제니가 몸담고 있는 블랙핑크는 최근 발매한 선공개 타이틀 'How You Like That'으로 전 세계 유력 음악 차트 및 유튜브에서 각종 최단·최초·최고 신기록을 세우며 K팝 위상을 한 단계 끌어올렸다.앞서 12억뷰를 돌파, K팝 그룹 뮤직비디오 최고 조회수 타이틀을 유지 중인 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU DU)'를 비롯해 총 20편의 억대뷰 영상을 보유한 블랙핑크의 유튜브 구독자 수도 압도적. 현재 약 4260만명의 구독자를 확보했는데 이는 전 세계 여성 아티스트를 통틀어 가장 많은 숫자다.블랙핑크는 오는 8월 특별한 콜라보레이션 아티스트가 예고된 두 번째 신곡을 들고 돌아온다. 지난 5월 팝스타 레이디 가가(Lady Gaga)와의 협업으로 호평받았던 이들이 이번엔 온전히 자신들의 곡에 어떠한 아티스트와 함께 했을지, 얼마만큼 놀랄 만한 신기록을 써내려갈지 기대를 모으고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com