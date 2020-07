윤두준, 첫 솔로 앨범 ‘Daybreak’ 발매 오늘(27일) 발매

[연예팀] 윤두준이 첫 솔로 앨범 'Daybreak'가 금일(27일) 공개된다.27일 자정 0시 어라운드어스는 공식 유튜브, SNS 채널을 통해 윤두준의 첫 번째 솔로 앨범 'Daybreak' 타이틀 곡 ‘Lonely Night’의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 두 번째 뮤직비디오 티저 속 윤두준은 텅 빈 경기장 안, 고요한 숲 속, 화려한 바에 홀로 있는 모습을 교차하며 드러내고 있으며, 적막 속에 알 수 없는 그의 표정은 공허함마저 자아내고 있다. 또 영상 속 일부 공개된 “이젠 더는 쉽지 않아 내게는...in the Lonely Night, in the Lonely Night, all Night”의 가사가 윤두준의 매혹적인 보컬과 함께 울려 펴지며 듣는 이들의 귀를 단숨에 사로잡는다.윤두준이 데뷔 12년 만에 발표하는 첫 솔로 앨범 ‘Daybreak’는 보통의 우리들이 가진 고민과 생각들을 이해하고 공감하며 위로를 담은 앨범으로 타이틀곡 'Lonely Night’은 아날로그 악기와 레트로한 샘플들이 잘 어우러져 트렌디하며 오래된 음악을 꺼내 듣는 듯한 사운드가 인상적인 R&B 곡이다. 이번 앨범을 통해 그간 감춰진 윤두준의 매혹적인 보컬과 섬세한 감정을 확인 할 수 있다.한편, 윤두준의 첫 솔로 앨범 'Daybreak'는 금일(27일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.(사진제공: 어라운드어스)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr