전소미 (사진=더블랙레이블)

가수 전소미가 ‘인기가요’에 출연해 활발한 활동을 이어간다.전소미는 26일 방송되는 SBS ‘인기가요’에서 신곡 ‘What You Waiting For’의 컴백 무대를 선보일 예정이다.지난 22일 공개된 전소미의 신곡 ‘What You Waiting For’는 발매와 동시에 인도네시아, 태국, 사우디아라비아, 싱가포르, 대만, 베트남, 홍콩, 말레이시아, 캄보디아 등 전 세계 9개 지역에서 아이튠즈 K-POP 차트 5위권 안에 이름을 올렸다. 특히 이 중 인도네시아와 태국에서는 1위를 차지했다.이 외에도 브라질, 페루, 체코, 폴란드, 미국, 오스트레일리아, 프랑스, 스페인, 일본 등 19개 지역 아이튠즈 K-POP 차트에서도 100위권 안에 진입하는 등 전 세계 팬들의 큰 사랑을 받으며 '차세대 글로벌 아티스트'로서의 입지를 다지고 있다.뿐만 아니라 뮤직비디오 조회 수 또한 공개 2일 만에 천만 뷰를 돌파하면서 ‘대세 여자 솔로 아티스트’다운 행보를 보이고 있다.신곡 'What You Waiting For'는 전주부터 흘러나오는 밝은 신스 사운드와 대조를 이루는 감성적인 코드 진행이 돋보이는 곡으로, 사랑을 기다리는 소녀의 마음을 대변한다.그 후로 이어지는 전소미의 파워풀한 보컬과 중독성 있는 후렴구는 남녀노소 할 것 없이 듣는 이들의 감성을 자극할 것으로 예상된다.한편 전소미는 오늘(26일) SBS ‘인기가요’에 출연해 신곡 ‘What You Waiting’ 컴백 무대를 가진다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com