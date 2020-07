장르만 코미디 (사진=방송캡처)

JTBC 최초의 숏폼드라마 코미디 ‘장르만 코미디’의 코너 ‘쀼의 세계’ 속 바람남 유세윤이 ‘부부의 세계’ 박해준을 넘어선 비참한 최후를 맞이해 짜릿한 사이다를 선사했다.JTBC ‘장르만 코미디’는 웹툰, 드라마, 예능, 음악 등 여러 장르와의 콜라보레이션을 통해 코미디의 확장성을 추구하는 숏폼드라마 코미디. 지난 25일(토) 방송된 4회에서는 ‘찰리의 콘텐츠거래소(이하 ‘콘텐츠거래소’), ‘쀼의 세계’, ‘장르만 연예인’, ‘끝까지 보면 소름 돋는 이야기’(이하 ‘끝보소’), ‘억G&조G’ 코너가 담겨 이목을 집중시켰다.특히 ‘쀼의 세계’는 예상을 넘어선 반전 전개로 시청자들의 시선을 끌었다. 이날 지선우(안영미 분)는 남편 이태오(유세윤 분)와 함께 그의 외도 상대 여다경(이세미 분)의 집을 찾아 두 사람의 외도와 임신을 폭로했다. 특히 이때 원작에서는 볼 수 없었던 이태오와 여다경의 출생 비밀이 드러나 큰 충격을 안겼다. 이태오는 여다경의 아버지인 여병규(김준호 분)의 아들이었고, 여다경은 외삼촌(김준현 분)과 민현서(정태호 분)의 딸이었던 것.이어 ‘부부의 세계’에서 분노 지수를 높였던 ‘사빠죄아’(사랑에 빠진 게 죄는 아니잖아) 신이 강렬한 사이다 장면으로 재탄생해 짜릿함을 선사했다. 이태오의 뺨을 후려친 지선우를 시작으로 여우회 회장(이현정 분), 고예림(김민경 분), 배구 선수들까지 이태오를 향한 싸대기 릴레이가 펼쳐 폭소를 자아냈다. 더욱이 말미, 지선우에게 이혼선고를 받은 데 이어 관짝밈 크루에게 제대로 혼이 나는 이태오의 모습이 보는 이들까지 통쾌하게 했다.무엇보다 ‘쀼의 세계’의 종영과 함께 ‘이태원 클라쓰’ 패러디가 예고된 바. ‘쓸고퀄패러디’(쓸데없이 고퀄리티 패러디)의 바통을 이어받을 ‘이태원 클라쓰’ 패러디 드라마에도 기대감이 치솟는다.그런가 하면 ‘콘텐츠거래소’에서는 개인기 구입을 위해 거래소를 찾아온 오마이걸 승희가 예능 치트키의 면모를 가감없이 보여줘 놀라움을 선사했다. 김성원의 치킨 돌 크라이(닭 인형 울음) 개인기의 포인트를 제대로 짚어 복제해내는가 하면, 특유의 잔망 매력을 바탕으로 ‘2020 신상 짤녀’ 이현정과 신상 짤을 대 방출해 이목을 집중시켰다. 이때 승희는 이현정의 크릉하는 콧소리까지 완벽히 따라하며 “니가?” 짤을 생성해낸 뒤, “이거 약간 좀 체질인 거 같아요”라며 짤녀에 대한 강한 자신감을 드러내 웃음을 선사하기도 했다. 특히 말미 승희는 김성원의 치킨 돌 크라이를 원픽 콘텐츠로 꼽으며 거래를 성사시킨 뒤, 김성원과 함께 ‘겨울왕국’의 OST인 ‘Into the Unknown’을 닭 인형 울음 소리로 환상의 하모니를 보여줘 입꼬리를 씰룩거리게 했다.반면 ‘끝보소’에는 바쁜 고객을 대신해 가족의 임종을 지키는 신종 직업 ‘임종 대행 플래너’ 김준호의 이야기가 담겨 관심을 높였다. 김준호는 10만원에 적당한 애도, 30만원엔 절제된 울음, 50만원에는 오열을 쏟아내는 프로페셔널한 슬픔 연기로 눈길을 사로잡았다. 하지만 쉬는 날, 사장의 호출에 한 병실로 향한 김준호는 환자의 손목에 자리잡은 점을 보고 연기를 멈출 수밖에 없었다. 어린 시절 헤어진 후 연락조차 닿지 않던 아버지였던 것. 이에 아버지가 돌아가신 후 빈 침대를 쓰다듬으며 깊은 슬픔에 젖어 든 김준호의 모습과, 임종 대행 중에 친부의 임종을 맞이한 아이러니한 상황이 짠한 눈물을 선사했다.이와 함께 ‘억G&조G’에서는 글로벌 히트곡 ‘뼈 is bone’의 어쿠스틱 버전이 공개돼 팬심을 들썩이게 했다. 억G(허경환 분)와 조G(이상훈)는 양주먹을 부딪히며 추는 뼈춤의 강한 중독성으로 인해 부상자들이 발생하며 ‘뼈춤 유해성 논란’이 일자 음악으로 보답하기 위해 게릴라 콘서트를 개최했다. 이에 화려한 조명과 무대를 벗어나 폭우 속에 자리잡은 억G와 조G는 키보드와 기타 연주로 원곡의 중독성에 감미로움을 더한 어쿠스틱 버전 ‘뼈 is bone’ 공연을 펼쳐 시청자들의 귀를 황홀하게 했다.뿐만 아니라 ‘장르만 연예인’에서는 넷플릭스의 인기 스페인 드라마 ‘종이의 집’ 콘셉트 코너부터 분장 콘셉트 코너까지 모두 불합격된 개그맨 5인조 김기리, 김성원, 서태훈, 이세진, 임우일의 모습이 담겨 짠내를 불러일으켰다. 무엇보다 말미 성공하려면 개그우먼과 결혼하라는 대선배 박준형의 조언에 결혼정보회사를 찾은 5인조의 모습이 예고돼 이들의 미래에 관심이 치솟고 있다.이처럼 ‘장르만 코미디’는 매회 풍성하고 꽉 찬 재미를 선사하며 ‘알짜배기’ 숏폼드라마 코미디의 위용을 과시하고 있다.한편 어디서도 본적 없는 고퀄리티 숏폼드라마 코미디로 꽉 찬 재미를 선사하는 본격 장르 확장 코미디 ‘장르만 코미디’는 매주 토요일 오후 7시 40분 방송된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com