가수 전소미가 컴백 첫 주 무대를 성공적으로 끝마쳤다.전소미는 26일 방송된 SBS ‘인기가요’에서 신곡 ‘What You Waiting For’ 컴백 무대를 꾸몄다.이날 전소미는 자신만의 독보적인 매력을 발산해 눈길을 끌었다. 표정연기로 무대를 장악하는 것은 물론, 격렬한 안무에도 흔들림 없이 고음을 소화해내며 안정적인 라이브 실력을 자랑했다.특히 시원한 기럭지로 완성한 완벽한 퍼포먼스는 1년간의 공백기 동안 갈고닦은 끼를 마음껏 뽐내며 ‘대세 여자 솔로 아티스트’로 발돋움하고 있는 전소미의 위상을 다시 한번 증명했다.전소미의 신곡 'What You Waiting For'는 전주부터 흘러나오는 밝은 신스 사운드와 대조를 이루는 감성적인 코드 진행이 돋보이는 곡으로, 사랑을 기다리는 소녀의 마음을 대변한다.그 후로 이어지는 전소미의 파워풀한 보컬과 중독성 있는 후렴구는 남녀노소 할 것 없이 듣는 이들의 감성을 자극할 것으로 예상된다.한편, 컴백 첫 주 활동을 성공적으로 마무리한 전소미는 신곡 ‘What You Waiting For’로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com