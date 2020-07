push this button 앨범자켓(사진=367)

오늘 (25일) 힙합 듀오 배치기의 새 싱글 ‘Push this button’이 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.새 싱글 ‘Push this button’은 펑키한 비트 위에 중독성 있는 베이스라인이 가미된 곡이다.배치기 특유의 톡톡 튀는 랩핑이 인상적으로, 최근 현대사회에서 일어나는 안 좋은 사회문제에 대한 배치기의 생각을 여과 없이 담은 노래다.특히 이번 곡은 수위 높은 가사로 이루어져 배치기만의 당돌하고 속 시원한 카타르시스를 선사할 예정이다.앞서 소속사 367은 신곡 ‘Push this Button’의 앨범 커버를 공개했다. 공개된 사진에는 마치 킹스맨을 떠올리게 하는 감각적인 두 캐릭터가 담겨있어 신곡에 대한 관심이 높아지고 있다.한 편, 지난 7월 4일 브랜뉴뮤직의 요다영과 함께한 디지털 싱글 ‘축축’을 발매한 배치기는 약 2주 만에 새로운 음원으로 컴백하며 대중들과 소통하고 있다. 특히 배치기가 올 해 공개한 음원 ‘안녕 기타’ , ‘축축’ , ‘Push this Button’ 은 각각 다른 느낌의 음악으로, 다양한 장르를 소화하는 만능 뮤지션의 모습을 보여주고 있다.한 편, 현대사회에 대한 배치기의 비판이 여과 없이 들어가며 올 여름 통쾌함을 선사할 신곡 ‘Push this button’은 오늘(25일) 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com