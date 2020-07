허경환, 이상훈(사진=JTBC)

JTBC 최초의 숏폼드라마 코미디 ‘장르만 코미디’의 슈퍼스타 억G&조G의 글로벌 히트곡 ‘뼈 is bone’의 음원이 오늘(25일) 정오 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.오늘(25일) 저녁 7시 40분 방송되는 JTBC ‘억G&조G’는 다양한 재미의 ‘숏폼드라마’로 구성된 코미디 프로그램 ‘장르만 코미디’의 콘텐츠 중 하나로, 2312년 미래에서 시공간을 초월해 온 슈퍼스타 억G(허경환 분)와 조G(이상훈 분)의 활약상을 담은 페이크 다큐로 큰 화제를 모으고 있다. 특히 범죄심리학자 표창원, 정형외과 전문의 은승표, 뇌과학자 장동선 등 실제 전문가들이 등장해 억G&조G가 불러일으킨 사회적인 파문에 대한 진지한 분석들이 웃음을 터트린다.이 가운데 오늘 낮 12시, 억G&조G의 정규 1집 타이틀곡인 ‘뼈 is bone’의 음원이 공개된다고 해 기대를 자아낸다. ‘뼈 is bone’은 뼈를 소재로 한 독특한 가사와 중독성 강한 멜로디에 움직임을 최소화한 한 평 댄스를 더한 B급 병맛 무대로 무한 재생 욕구를 불러일으키며 뜨거운 화제를 자아내고 있는 글로벌 히트곡. 무엇보다 음원이 공개되기만을 손꼽아 기다리던 팬 GG들을 위해 ‘뼈 is bone’의 기존 버전과 어쿠스틱 버전이 함께 공개될 예정이라고 전해져 기대감이 더욱 높아진다.이와 함께 공개된 스틸 속에는 폭우를 맞으며 어쿠스틱 버전 ‘뼈 is bone’ 공연에 나선 억G와 조G의 모습이 담겨 이목이 집중된다. 화려한 조명과 무대 대신 자연을 배경으로 키보드와 기타를 연주하며 노래를 부르는 억G와 조G의 모습이 촉촉한 감성에 젖어 들게 한다. 이에 댄스 버전과는 또 다른 매력으로 듣는 이들의 귀를 사로잡을 어쿠스틱 버전 ‘뼈 is bone’에도 관심이 높아진다.어디서도 본적 없는 고퀄리티 숏폼드라마 코미디로 꽉 채워질 본격 장르 확장 코미디 JTBC ‘장르만 코미디’는 오늘(25일) 저녁 7시 40분에 방송된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com