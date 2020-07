에릭남, 미니앨범 'The Other Side' 콘셉트 티저 공개

[연예팀] 에릭남이 새 미니앨범의 콘셉트 티저를 추가 공개했다.에릭남은 금일(24일) 정오, 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 'The Other Side'의 콘셉트 티저를 선보이며 컴백 카운트다운에 돌입했다.공개된 사진 속 에릭남은 따스한 볕이 내리쬐는 실내 정원에서 상념에 잠긴 모습이다. 겉으로 보기엔 행복하고 풍족해 보이지만, 에릭남의 무표정한 얼굴에서 외롭고 쓸쓸한 분위기가 느껴져 이목을 사로잡았다.이렇듯 에릭남은 풋풋한 소년미 넘쳤던 첫 티저와 상반되는 고독한 분위기의 콘셉트 티저를 순차적으로 공개하며, 새 미니앨범 'The Other Side'를 향한 궁금증을 자아냈다.에릭남은 새 미니앨범 'The Other Side'는 완벽해 보이는 누군가의 일상에도 이면이 있고, 힘들기만 한 나의 지금에도 긍정적인 이면이 있으니 그 이면들이 그 자체로 희망이 되기를 바라는 마음을 담았다.특히 타이틀곡 'Paradise'는 에릭남의 자작곡으로, 싱어송라이터로서 한층 성장한 음악적 역량을 보여줄 것으로 기대된다. 여기에 밴드 DAY6(데이식스)의 Young K(영케이)도 작사에 힘을 보태 에릭남과의 특급 시너지를 발휘할 전망이다.한편, 에릭남은 오는 30일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 미니앨범 'The Other Side'를 첫 공개한다. (사진제공: 스톤뮤직엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr