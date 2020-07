온앤오프 (사진=tvN)

오는 25일(토) 방송하는 tvN ‘온앤오프’에서는 모델 출신 배우 최여진의 ON과 OFF의 밸런스를 맞춰 살아가는 ‘2도 5촌’ 생활이 공개될 예정이다.이날 방송에서는 2001년도에 모델로 데뷔해 연기, 예능 등 다양한 분야에서 활약해온 데뷔 18년차 최여진이 자신만의 특별한 OFF를 공개한다. 일주일에 2일을 도시에서, 5일을 가평에서 보내며 OFF 시간을 채우며 ‘2도 5촌’ 생활을 하고 있는 그녀의 모습이 '온앤오프'에 담길 예정이다.이날 방송에는 다양한 수상 레저의 성지로 알려진 경기도 가평에서 일주일 중 5일을 머물며 OFF 시간을 보내는 최여진의 일상이 담긴다. 최여진은 이른 아침부터 운동으로 다져진 건강한 보디라인을 뽐내며 수상스키 탈 준비를 한다. 리드하는 보트가 출발하자 물길을 시원하게 가르며 수면 위로 서서히 올라선 여진은 수상스키 전문 선수라고 해도 믿을 정도로 수준급 실력을 뽐내며 물 위를 활보한다. 여진은 “곧 수상스키 대회에 도전해봐야겠다”라고 포부를 밝힐 정도로 뛰어난 실력과 자신감을 드러낸다. ‘물의 여신’을 연상케 하는 최여진의 수상스키 타는 모습을 지켜보던 MC 성시경은 “정말 멋지다! 여진씨의 사적 다큐를 보고 처음으로 조바심이 난다. 내가 너무 재미없게 살고 있나”라며 탄식했다는 후문이다.가평에서 꿈같은 OFF 시간을 마무리 한 후, 서울 도심 속 집으로 돌아온 최여진은 가평에서의 에너지 넘치는 모습과는 달리 차분한 모습의 도심 라이프를 공개한다. 5일 간의 가평 생활을 마치고 서울 집에 온 여진은 밀린 집안일로 하루를 시작, 한강 뷰의 홈바에서 와인을 마시며 혼술을 즐기는 ‘도시 여자’ 면모를 공개한다.‘2도 5촌’ 라이프로 ON과 OFF 일상의 밸런스를 찾아가는 최여진의 일상은 25일(토) 옿오후 10시 40분 ‘온앤오프’에서 공개된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com