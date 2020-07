'컴백' 제시, 세 번째 미니앨범 '누나' 트랙리스트 공개

타이틀곡 '눈누난나' 포함해 총 6트랙 수록

카드 비엠·나플라 등 피처링도 기대

'컴백 제시', 신보 '누나' 트랙리스트 공개 /사진=피네이션 제공

가수 제시(Jessi)가 새 앨범의 트랙리스트를 공개하며 컴백을 향한 기대감을 끌어올렸다.소속사 피네이션(P NATION)은 지난 23일 오후 공식 SNS 채널 등을 통해 제시의 세 번째 미니앨범 '누나(NUNA)' 트랙리스트 이미지를 업로드했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범은 '눈누난나(NUNU NANA)', '스타(STAR’)', '풋 잇 온 야(Put it on ya, Feat. BM of KARD, nafla)', '넘(Numb)'까지 총 4곡의 신규 트랙에 싱글로 먼저 발표했던 '후 닷 비(Who Dat B)', '드립(Drip, Feat. Jay Park)' 2곡이 더해져 총 여섯 트랙으로 구성됐다.이 중 타이틀곡인 1번 트랙 '눈누난나'는 제목에서부터 신나고 중독성 강한 제시 특유의 음악 스타일을 기대케 한다. 또 3번 트랙 '풋 잇 온 야'에는 그룹 카드(KARD)의 비엠(BM)과 래퍼 나플라(nafla)가 피처링으로 참여해 기대감을 높였다.'누나'는 2017년 발매한 미니 2집 '유니버스(UN2VERSE)' 이후 제시가 약 3년 만에 공개하는 새 미니앨범으로, 여름에 걸맞은 강렬하고 스포티한 콘셉트를 예고하고 있다.제시의 세 번째 미니앨범 '누나'는 오는 30일 오후 6시 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com