블랙핑크, '유튜브 최다 구독자' 여성 아티스트 등극

아리아나 그란데 제쳐…신곡 발표 후 구독자 500만명 늘어걸그룹 블랙핑크가 팝스타 아리아나 그란데를 넘어서 전 세계에서 유튜브 구독자 수가 가장 많은 여성 아티스트가 됐다.소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크는 24일 오전 8시 기준 공식 유튜브 채널 구독자 4천230만 명을 돌파하며 전 세계 아티스트 구독자 순위 6위에서 5위로 올라섰다.여성 아티스트 중에선 구독자 4천220만명을 거느린 아리아나 그란데를 제치고 1위를 차지했다.전체 아티스트 가운데선 저스틴 비버, DJ 마시멜로, 에드 시런, 에미넘에 이어 다섯 손가락 안에 들었다.소속사는 "유튜브 채널 구독자 수는 아티스트의 인기와 인지도를 객관적으로 보여주는 잣대 중 하나다.충성도 높은 팬덤의 꾸준한 관심, 향후 콘텐츠를 향한 기대감과 확신이 구독으로 이어지는 경우가 많기 때문"이라고 의미를 부여했다.블랙핑크는 지난달 26일 공개한 신곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오로 유튜브에서 각종 신기록을 세우며 상승세를 탔다.'하우 유 라이크 댓' 발매 전 약 3천740만 명이던 블랙핑크 유튜브 채널 구독자 수는 약 한 달 사이 500만여 명이 늘었다.뮤직비디오 공개 21일 만에 유튜브 3억뷰를 돌파한 '하우 유 라이크 댓' 이외에도 '뚜두뚜두', '붐바야', '킬 디스 러브', '마지막처럼' 등 기존 히트곡 뮤직비디오 조회 수도 빠른 추세로 늘었다고 소속사는 소개했다.한편 블랙핑크는 다음 달 '특별한 형태'의 두 번째 신곡을 발표할 예정이다.전날 공개된 새 싱글 티저 포스터에는 다른 아티스트의 피처링도 암시돼 눈길을 끈다./연합뉴스