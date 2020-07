제시 (사진=P NATION)

가수 제시(Jessi)가 새 앨범의 트랙리스트를 공개하며 컴백을 향한 기대감을 끌어올렸다.소속사 피네이션(P NATION)은 지난 23일 오후 공식 SNS 채널 등을 통해 제시의 세 번째 미니앨범 ‘NUNA (누나)’ 트랙리스트 이미지를 업로드했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범은 ‘눈누난나 (NUNU NANA)’, ‘STAR’, ‘Put it on ya (Feat. BM of KARD, nafla)’, ‘Numb’까지 총 4곡의 신규 트랙에 싱글로 먼저 발표했던 ‘Who Dat B’, ‘Drip (Feat. Jay Park)’ 2곡이 더해져 총 여섯 트랙으로 구성됐다.이 중 타이틀곡은 1번 트랙 ‘눈누난나’로, 제목에서부터 신나고 중독성 강한 제시 특유의 음악 스타일을 기대케 한다. 또, 3번 트랙 ‘Put it on ya’에는 그룹 카드(KARD)의 비엠(BM)과 래퍼 나플라(nafla)가 피처링으로 참여해 제시와 호흡을 맞췄다.‘NUNA’는 지난 2017년 발매한 미니 2집 ‘UN2VERSE(유니버스)’ 이후 제시가 약 3년 만에 공개하는 새 미니앨범으로, 여름에 걸맞은 강렬하고 스포티한 콘셉트를 예고하고 있다.한편 올 여름을 핫하게 달굴 제시의 세 번째 미니앨범 ‘NUNA’는 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com