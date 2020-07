'엠카' 전소미, 컴백 무대 소감 "고향에 온 느낌"

'엠카' 전소미, 신곡 '왓 유 웨이팅 포'로 컴백

"고향에 온 느낌이라 즐거워"

가수 전소미가 컴백했다.전소미는 23일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 신곡 '왓 유 웨이팅 포(What You Waiting For)'의 컴백 무대를 꾸몄다.이날 다소 매혹적인 콘셉트의 의상으로 무대에 오른 전소미는 성인이 된 만큼 한층 성숙해진 매력을 뽐내는가 하면, 카리스마 넘치는 퍼포먼스로 시선을 사로잡았다.컴백 무대가 끝난 후 "약 1년 만에 '엠카운트다운'에서 컴백 무대로 다시 인사드리게 돼서 너무 반갑다. 고향에 오는 느낌이라 즐거운 마음으로 왔다. 오랜만에 무대를 하게 되어 정말 기쁘고 자주 찾아올 수 있도록 열심히 노력하겠다"라고 소감을 전했다.전소미의 신곡 'What You Waiting For'는 전주부터 흘러나오는 밝은 신스 사운드와 대조를 이루는 감성적인 코드 진행이 돋보이는 곡이다. 사랑을 기다리는 소녀의 마음을 대변하고 있다. 그 후로 이어지는 전소미의 파워풀한 보컬과 중독성 있는 후렴구는 남녀노소 할 것 없이 듣는 이들의 감성을 자극시킨다.한편, '엠카운트다운' 컴백 무대를 성공적으로 마무리한 전소미는 신곡으로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com