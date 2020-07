조원선 (사진=미스틱스토리, Stone Music Entertainment)

역대급 반전 전개로 화제를 모으고 있는 OCN ‘트레인’이 첫 OST를 공개한다.OCN 토일 오리지널 ‘트레인’측은 첫 OST인 롤러코스터 보컬로 활약한 조원선의 ‘I Will Never’를 오는 25일 오후 6시 발매한다고 밝혔다.‘I Will Never’는 극중 평행세계 속 엇갈린 운명에 놓인 주인공의 심정을 대변하는 곡으로, 일렉트로닉 사운드를 기반으로 한 강렬한 기타 사운드가 인상적인 노래다. 특히 지난 주 방송분 엔딩을 장식해 뜨거운 반응을 모았으며, 4회에서는 서도원(윤시윤 분)이 또 다른 세계로 건너가 혼란을 느끼는 신에 삽입돼 시청자들의 몰입도를 높인 바 있다.‘I Will Never’의 가창은 밴드 롤러코스터 활동 당시부터 독보적인 보이스를 선사한 아티스트 조원선이 맡았다. 기존에 조원선이 보여준 담담하면서 중독성 강한 목소리에 ‘I Will Never’의 우울하면서 강렬한 사운드가 더해져 완벽한 조화를 이뤘다.또 이 곡은 ‘검색어를 입력하세요 WWW’, ‘슬기로운 의사생활’, ‘화양연화’ 등 다양한 OST 작업에 참여한 작곡팀 Nodded가 작사, 작곡, 편곡을 맡아 완성도를 높였다.최근 ‘트레인’은 상상을 뛰어넘는 반전 전개와 매회 뇌리에 박히는 강렬한 엔딩으로 호평을 얻고 있다. 이 가운데 첫 OST인 ‘I Will Never’는 시청자들의 상상력을 자극하는 동시에 ‘소름 유발’ 분위기를 더욱 극대화할 것으로 예상된다.OCN ‘트레인’은 살인사건이 있던 밤, 순간의 선택으로 갈라진 두 세계에서 소중한 사람을 지키기 위해 연쇄살인에 개입하는 형사의 ‘평행세계 미스터리’ 드라마다. 매주 토, 일요일 밤 10시 30분 방송된다.한편 OCN 토일 오리지널 ‘트레인’ OST Part1 조원선의 ‘I Will Never’는 오는 25일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com