SF9, ‘별을 따라 (Into The Night)’ 스페셜 클립 공개...청량+러블리

[연예팀] SF9이 청량하고 사랑스러운 퍼포먼스가 담긴 스페셜 클립을 공개했다.SF9은 지난 22일 여덟 번째 미니앨범 '글로리어스(9loryUS)' 타이틀곡 '여름 향기가 날 춤추게 해 (Summer Breeze)' 뮤직비디오 유튜브 조회수 3000만뷰 달성을 기념해 공식 유튜브 채널을 통해 수록곡 '별을 따라 (Into The Night)'의 스페셜 클립 영상을 공개했다.공개된 안무 영상에서 SF9은 시원한 블루 계열의 의상과 베레모, 타이 등 다양한 액세서리를 매치해 밝고 사랑스러운 에너지를 뽐내고 있으며, 포근한 곡 분위기에 맞춰 방긋 미소짓는 멤버들의 얼굴과 청량한 퍼포먼스가 교차하며 여름밤을 따뜻한 감성으로 물들였다.'별을 따라 (Into The Night)'는 기타와 신스 사운드로 포근한 여름밤의 노스탤지어를 표현한 미디엄 템포 곡으로, 사랑하는 사람을 여름밤의 별에 비유하여 함께하고 싶은 애틋함을 담았다. 특히 이 곡은 지난 '여름 향기가 날 춤추게 해 (Summer Breeze)' 컴백 무대에서 서브곡으로 함께 선보이며 밝고 아련한 퍼포먼스로 팬들의 열광적인 응원을 받고있다.지난 7월 초 미니 8집 '글로리어스(9loryUS)'를 발표한 SF9은 '여름 향기가 날 춤추게 해 (Summer Breeze)'로 SBS MTV '더 쇼'에서 컴백과 동시에 1위를 차지하는 등 활발한 활동을 펼쳤다. '여름 향기가 날 춤추게 해 (Summer Breeze)' 뮤직비디오는 공개 10일이 채 지나지 않아 4000만 뷰를 돌파하며 자체 최단 기록을 세우는 등 국내외 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.