윤두준, 첫 솔로앨범 'Daybreak' 의 하이라이트 메들리를 공개

[연예팀] 윤두준이 첫 번째 솔로 앨범 'Daybreak'의 하이라이트 메들리를 공개했다.23일 자정 0시 어라운드어스는 공식 유튜브, SNS 채널을 통해 소속가수 윤두준의 첫 번째 솔로 앨범 'Daybreak'의 타이틀 곡 ‘Lonely Night’을 포함한 전곡 미리 듣기를 담은 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 새 앨범 발매가 임박했음을 알렸다.공개된 하이라이트 메들리에서 포문을 연 첫번째 곡 '0:00am'은 번지는 일렉기타 사운드와 아날로그 신디 악기들의 조화로 멜로디가 새벽녘 감성을 자극 하고 있다. 이어 두 번째 트랙이자, 타이틀곡 Lonely Night’은 아날로그 악기와 레트로한 샘플들이 잘 어우러져 트렌디하며 오래된 음악을 꺼내 듣는 듯한 사운드가 인상적인 R&B 곡. 저음과 가성을 넘나드는 보컬이 이번 앨범에 대한 궁금증을 자아냈다.또 자신만의 색을 지닌 보컬 moon 과의 호흡으로 기대를 모은 세 번째 트랙 'Fool of Love'은 전달력 있는 멜로디와 가사가 머릿속에 맴돌게 만든다. 연이어 잔잔하고 평온한 멜로디와 따듯한 윤두준의 보컬이 조화로운 R&B 발라드 'Save Me'. 윤두준이 팬들에게 보내는 솔직한 마음을 담은 한 통의 편지 같은 ‘Be My Light’까지 다양한 장르를 선보이며 완성도 높은 앨범에 기대감을 한층 더 높였다.윤두준의 'Daybreak'는 데뷔 12년 만에 발표하는 첫 솔로 앨범으로 그간 감춰진 윤두준의 매혹적인 보컬과 섬세한 감정을 확인 할 수 있을 것이다.한편, 윤두준의 첫 솔로 앨범 'Daybreak'는 오는27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.(사진제공: 어라운드어스)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr