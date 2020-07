전소미 (사진=더블랙레이블)

가수 전소미의 신곡이 드디어 베일을 벗는다.소속사 더블랙레이블은 오늘(22일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 전소미의 신곡 'What You Waiting For'를 발매한다.신곡 'What You Waiting For'는 전주부터 흘러나오는 밝은 신스 사운드와 대조를 이루는 감성적인 코드 진행이 돋보이는 R&B 댄스곡으로, 사랑을 기다리는 소녀의 마음을 대변하는 가사가 인상적이다.특히 전소미의 파워풀한 보컬과 중독성 있는 후렴구는 남녀노소 할 것 없이 듣는 이들의 감성을 자극할 것으로 예상된다.히트곡 메이커이자 더블랙레이블 대표 프로듀서인 테디와 전소미는 데뷔곡 'BIRTHDAY'에 이어 또 한 번 호흡을 맞춰 완성도 높은 음악을 탄생시켰다.전소미는 테디와 공동 작곡에 이어 작사까지 참여하며 자신만의 아이덴티티를 담은 음악을 선보일 것으로 예고돼 많은 리스너들의 이목이 집중되고 있다.한편 전소미는 오늘(22일) 오후 6시 신곡 ‘What You Waiting For’ 발표하고 본격적인 활동에 나선다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com