컴백 D-1’ 전소미, ‘What You Waiting For’ MV 3차 티저 공개

[연예팀]전소미가 컴백 예열을 마쳤다.21일 정오 공식 SNS 채널을 통해 전소미의 신곡 ‘What You Waiting For’의 3차 뮤직비디오 티저를 공개했다.영상에는 보트를 타고 여유로운 눈빛으로 등장한 전소미의 모습이 눈길을 사로잡는다. 이내 건물이 폭파하고, 어디론가 달리는 전소미와 함께 신곡 ’What You Waiting For’로 선보일 다양한 콘셉트가 비쳐 컴백에 대한 기대감을 높아지고 있다.‘What You Waiting For’는 사랑을 기다리는 소녀의 마음을 대변하는 곡으로, 전소미의 파워풀한 보컬과 중독성 있는 후렴구는 남녀노소 할 것 없이 리스너들의 감성을 자극한다.특히 전소미는 테디와 공동 작곡에 이어 작사까지 참여하며 자신만의 아이덴티티를 담은 음악을 선보일 것으로 예고해 많은 음악팬들 시선이 집중되고 있다.지난 15일부터 티저포스터, 뮤비 티저 등을 순차적으로 공개하며 컴백 예열을 마친 전소미는 신곡 ‘What You Waiting For’으로 한층 업그레이드된 성장과 새로운 변신을 보여줄 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.한편, 전소미의 신곡 'What You Waiting For'는 오는 22일 오후 6시 각 음원사이트에서 발매된다.(사진출처: ‘What You Waiting For’ MV 캡처)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr