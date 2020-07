최근 음원 차트에서 '다운타운 베이비'(Downtown Baby)의 역주행으로 화제가 된 가수 블루가 신곡을 내놓는다.소속사 메킷레인레코즈는 블루가 오는 23일 싱글 '헤이, 고 스마일'(Hey, Go Smile)을 발매한다고 21일 밝혔다.'내가 담배를 태울 때'(When I smoke)와 '렛 잇 고'(Let It Go) 2곡이 수록됐다.이번 싱글은 EP(미니앨범) '이츠 낫 러브 아임 저스트 드렁크'(It's not Love I'm just Drunk) 이후 블루가 1년 2개월 만에 선보이는 새 싱글이다.최근 블루는 2년 반 전에 내놓은 '다운타운 베이비'로 음원 차트를 휩쓸며 대중에게 존재감을 드러냈다.가수 이효리가 MBC TV 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에 출연해 이 노래를 부른 뒤 멜론, 지니뮤직, 벅스 등 주요 음원 차트 정상까지 올랐다.이후 블루는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이효리가 보낸 격려의 메시지를 공개하고 감사함을 표현하는 글을 올리기도 했다./연합뉴스