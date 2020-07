[연예팀] 전소미 ‘What You Waiting For’ 뮤비 2차 티저가 공개됐다.전소미 소속사 더블랙레이블 측이 금일(20일) 공식 SNS 채널을 통해 전소미의 신곡 ‘What You Waiting For’의 뮤직비디오 2차 티저 영상을 게재했다.이번에 공개된 약 45초 분량의 2차 티저에서는 드레스를 입고 운동장 트랙을 달리는 전소미의 모습과 함께 신곡 일부 멜로디가 공개되어 화제다.‘What You Waiting For’는 히트곡 메이커이자 더블랙레이블의 대표 프로듀서인 테디와 전소미가 ‘BIRTHDAY’에 이어 또 한 번 호흡을 맞춘 곡이다.전소미는 테디와 공동 작곡에 이어 작사까지 참여했다.전소미의 아이덴티티를 만날 수 있는 신곡 ‘What You Waiting For’은 22일 오후 6시 공개된다.(사진제공: 더블랙레이블)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr