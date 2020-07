NCT LIFE (사진=SM C&C STUDIO, Seezn)

글로벌 아이돌 NCT DREAM의 단독 리얼리티 'NCT LIFE : DREAM in Wonderland'에서 런쥔-제노-재민-천러-지성 멤버들이 꿈과 환상의 ‘드림 랜드’로 가기 위해 심장 쫄깃한 마지막 미션에 도전한다.매주 월-화 오후 6시 공개되는 ‘NCT LIFE : DREAM in Wonderland’는 예측 불가한 미션들을 거쳐 시크릿 카드를 획득해 꿈과 환상의 ‘드림 랜드’로 떠나는 NCT DREAM(런쥔, 제노, 재민, 천러, 지성)의 유쾌 발랄 릴레이 미션 여행기를 담았다. 포천으로 떠난 NCT DREAM 멤버들은 먹고 즐기고 힐링하는 드림표 리얼리티를 선사한다.지난주 방송된 'NCT LIFE : DREAM in Wonderland'에서는 시크릿 카드를 획득하기 위해 사격 미션, 집라인 스피드 퀴즈 등 다양한 미션에 도전, 웃음 폭탄 미션기를 선보여 화제를 모았다.이번주 방송에서 NCT DREAM 멤버들은 꿈과 환상의 ‘드림 랜드’로 가기 위한 마지막 미션에 도전한다. 제한 시간 내에 각 멤버가 맡은 미션을 진행하는 협동 미션에 도전한 멤버들은 수년간 닦아온 팀워크를 뽐내며 여유로운 초반 기세를 선보였다. 그러나 재민과 천러의 뜻 밖의 모습부터 평정심을 잃지 않던 런쥔의 무릎을 꿇게 한 돌발사태까지 좌충우돌 미션 도전기의 결과에 대해 호기심을 모은다.이어 드림 멤버들을 위한 ‘드림 랜드’가 공개된다. 이날 멤버들은 ‘드림 랜드’에 입성하자 마자 눈 앞에 펼쳐진 ‘웰컴 디너’에 “대박인데?”라며 감탄을 금치 못했다. 이어 멤버들은 폭풍 먹방을 시작하며 본격적으로 ‘드림 랜드’를 즐기기 시작했다. 식사 도중 지성의 ‘깜짝 발언’에 천러가 자리를 박차고 일어났다고 하는데 과연 천러를 자극한 지성의 한 마디는 무엇일지 궁금증을 끌어올린다.저녁 식사가 끝난 후에는 멤버들이 그토록 궁금해하던 숙소 공개의 시간이 찾아온다. 동화 속 작은 마을을 옮긴 듯한 숙소에 입성한 멤버들은 “캐릭터 마을 같아!”라며 흥분을 감추지 못했다. 이어 멤버들은 ‘방 우선 선택권’을 걸고 보물 찾기를 시작했다. ‘똑제노’ 제노와 ‘촉재민’ 재민이가 보물 찾기 능력을 뽐내며 치열한 1위 전쟁을 펼치기 시작했다. 반전에 반전을 거듭한 멤버들의 방 배정 결과와 ‘스페셜 룸메이트’의 모습은 어떨지 본방송을 통해 확인할 수 있다.이외에도 NCT DREAM 멤버들의 센스만점 ‘DREAM’ 5행시 시간, 지성의 자연 속 힐링 타임 등 ‘드림 랜드’로 휴가를 떠나 한껏 힐링하는 다섯 멤버들의 모습이 준비 되어있는 ‘NCT LIFE : DREAM in Wonderland’는 매주 월,화 오후 6시 KT Seezn(시즌)을 통해 공개되며, 통신사 상관없이 누구나 무료로 감상할 수 있다. 또한, 태국 ‘true ID’에서 동시 방영된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com