사이코지만 괜찮아 자넷 서(사진=모스트콘텐츠)

화제의 드라마 '사이코지만 괜찮아(연출 박신우, 극본 조용/기획 스튜디오드래곤/제작 스토리티비, 골드메달리스트)'의 팝 트랙들이 '사이코지만 괜찮아 OST Special Track Vol.2'를 통해 공개된다.'사이코지만 괜찮아'의 팝 트랙들이 오늘 18일 낮 12시 각종 음원사이트를 통해 정식 발매된다. 이번 공개되는 '사이코지만 괜찮아 OST Special Track Vol.2'는 극의 주요 장면에 삽입되어 감정선을 살리는 데에 일등 공신이 되어준 팝 트랙들이 수록된다.특히 수록곡들은 전부 '괴물 신인' 자넷 서가 부른 것으로 알려져 화제를 모으고 있다. 발매 전부터 많은 곡들이 시청자들의 관심을 모았으나, 가장 뜨겁게 가창자에 대한 추측과 문의가 빗발친 바 있는 자넷 서의 팝 트랙 발매 소식에 이목이 집중되고 있다.오늘 발매되는 '사이코지만 괜찮아 OST Special Track Vol.2'는 자넷 서의 'In Silence', 'I'm Your Psycho', 'Lighting Up Your World'를 포함하여 총 세 곡으로 구성되어 있다.첫 번째 트랙 'In Silence'는 극 중 강태(김수현 분)의 어린 시절, 드라마의 주요한 스토리를 이끌어간 동화 '좀비아이'의 내레이션과 함께 삽입되어 극의 몰입도를 높이고 시청자들에게 진한 울림을 선사했다.두 번째 트랙 'I'm Your Psycho' 문영(서예지 분)의 테마 곡 중 하나로 문영의 엉뚱하고도 독특한 무드를 더욱 극대화한다.마지막 트랙 'Lighting Up Your World'은 지난 5일 방송된 6회에서 강태, 상태, 문영 세 사람이 문영의 집에서 처음으로 함께 식사하는 신을 포함해 주로 평화롭고 행복한 분위기의 신에 삽입되어 마치 집, 고향, 마음의 안식처를 찾은 듯한 편안함을 선사했다.'사이코지만 괜찮아'의 음악감독 남혜승은 드라마 특유의 톤을 유지하면서 곡을 각각 다른 감성으로 표현해낼 뮤지션을 찾기 위해 오랜 시간 고심한 끝에 자넷 서와 협업하게 되었다. 이어 남혜승은 곡이 제 주인을 찾은 듯 목소리와 잘 어우러져 드라마의 톤을 유지하고 이끌어가는 데에 큰 공로자가 되어주었다며 자넷 서를 향한 칭찬을 아끼지 않았다.가창에 참여한 자넷 서는 올해 데뷔 앨범 '프리미티브(PRIMITIVE)' 발표하며 가요계에 첫 발을 내딛었다. 데뷔 앨범 발매 이전 선공개 곡 'Tuna Fish'로 먼저 관심을 끈 자넷 서는 신인임에도 불구하고 해외 음반사들의 주목을 받아 화제가 되었다.tvN 토일드라마 '사이코지만 괜찮아'는 버거운 삶의 무게로 사랑을 거부하는 정신 병동 보호사 문강태와 태생적 결함으로 사랑을 모르는 동화 작가 고문영이 서로의 상처를 보듬고 치유해가는 한 편의 판타지 동화 같은 사랑에 관한 조금 이상한 로맨틱 코미디 드라마다. 배우 김수현과 서예지가 주연을 맡은 '사이코지만 괜찮아'는 매주 토, 일요일 밤 9시에 방송된다.한편, '사이코지만 괜찮아 OST Special Track Vol.2'는 오늘 18일 낮 12시에 각종 음원사이트를 통해 발매된다.