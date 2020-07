트와이스, 일본 새 앨범 9월 발매…'해시태그 트와이스 3'

걸그룹 트와이스가 일본에서 새 앨범을 선보인다.소속사 JYP엔터테인먼트는 트와이스가 오는 9월 16일 일본에서 베스트 앨범 '해시태그 트와이스 3'(#TWICE3)를 발표한다고 18일 밝혔다.25만장 이상 판매고로 플래티넘 인증을 받은 '해시태그 트와이스'(#TWICE) 연작 세 번째 음반이다.'올해 제일 잘한 일','팬시'(FANCY), '필 스페셜'(Feel Special), '모어 앤드 모어'(MORE & MORE) 등 트와이스 대표곡이 한국어·일본어 버전으로 수록됐다.이밖에 지난해 열린 트와이스 월드투어의 오프닝 곡 '스턱 인 마이 헤드'(STUCK IN MY HEAD), 미니 8집 수록곡 '21:29'의 일본어 버전 등 총 열두곡이 담겼다.트와이스는 일본에서 발매한 앨범 9장이 모두 플래티넘 음반 인증을 획득할 만큼 인기가 높다.최근 발매된 여섯번째 일본 싱글 '팡파르'(Fanfare) 역시 오리콘 주간 싱글 차트 정상에 오르는 등 흥행몰이 중이다.지난 13일 기준 해당 싱글의 출하량은 27만1천640장을 돌파해 '10연속 플래티넘' 기록을 세울 것으로 보인다./연합뉴스