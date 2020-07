블랙핑크 신곡 MV, 21일 만에 3억뷰 돌파…K팝 최단 시간

블랙핑크의 신곡 뮤직비디오가 공개 21일 만에 3억뷰를 돌파했다.소속사 YG엔터테인먼트는 지난달 26일 공개된 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오가 17일 오후 6시께 유튜브에서 조회수 3억건을 돌파했다고 이날 밝혔다.공개 21일 11분 만에 세운 기록으로, 역대 K팝 뮤직비디오 중 가장 빨리 3억뷰를 넘었다.기존의 최단 시간 3억뷰 K팝 뮤직비디오는 블랙핑크의 '킬 디스 러브'(Kill This Love)였다.해당 뮤직비디오는 32일 5시간여 만에 조회수 3억회를 넘겼다.블랙핑크는 '하우 유 라이크 댓'으로 이를 11일가량 앞당기면서 스스로 기록을 갈아치웠다.앞서 이 곡의 뮤직비디오는 공개된 지 약 32시간 만에 1억 뷰, 7일만에 2억뷰를 넘겨 유튜브 뮤직비디오 사상 역대 최단 기록을 썼다.'유튜브 퀸'이라는 별명을 가진 블랙핑크는 '하우 유 라이크 댓' 발표 이후 구독자가 약 400만명 증가했고, 국내 가수 단일 채널로는 최다인 4천180만여명의 구독자를 보유 중이다.이들은 뮤직비디오, 안무 영상 등 억대뷰 영상만 총 19편 있다./연합뉴스