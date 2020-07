가수 에릭남이 자작곡으로 채운 미니앨범을 발표한다.소속사 스톤뮤직엔터테인먼트는 오는 30일 에릭남의 미니 4집 '디 아더 사이드'(The Other Side)가 발매된다고 17일 밝혔다.에릭남은 타이틀곡 '파라다이스'를 비롯해 수록곡 '트러블 위드 유'(Trouble With You), '잘 지내지' (How You Been) 등의 작사·작곡에 참여했고 '다운 포 유'(Down For You)에선 작사진에 이름을 올렸다.밴드 데이식스 멤버인 영케이가 타이틀곡 등 총 4곡의 작사를 도운 것도 눈에 띈다.'디 아더 사이드'는 겉으로는 완벽해 보이는 누군가의 일상에도 이면이 있고, 힘들기만 한 나의 지금에도 이면이 있을 수 있다고 이야기하는 앨범이다.소속사는 "그 모든 이면이 그것 자체로 희망이 되기를 바라는 마음을 담았다"며 "'파라다이스'는 답답한 현실을 벗어나자는 메시지를 담은 에릭남 표 '희망 송'"이라고 소개했다./연합뉴스